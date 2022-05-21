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明起一周鋒面徘徊 吳德榮：注意致災性降雨

近期天氣一張圖秒懂 天氣風險指這天雷陣雨機會高

聯合報／ 記者盧逸峰楊德宜／台北即時報導
未來4天的天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
未來4天的天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，這幾天太平洋高壓、北方冷空氣、西南風都偏弱，導致天氣系統（鋒面）的特徵也不太清楚。

天氣風險公司說，今天低壓波動往東北發展，台灣附近水氣減少、維持偏弱的北風到東北風環境，由於沒有冷空氣來源，溫度變化不大，午後山區仍然有局部的短暫雨或雷雨，天氣大致穩定，晚間華南雲系將逐漸東移，各地雲量增多。

明天受到華南雲系東移影響，中北部將轉為多雲到陰，有局部陣雨的天氣，南部雲量增多的程度比較小，不過大氣中層的水氣增多，山區午後熱對流的降雨將會再明顯一點，到山區活動要稍留意天氣變化。

下周一開始有些西南季風進入南海，雖然還是比較偏向往海南島的方向轉向，風速也較弱，但將導致南方較暖濕的空氣北上，配合北方逐漸有低壓波動發展／滯留鋒面建立，中北部維持陰有短暫雨的天氣，中南部受到暖濕空氣移入影響，午後山區的熱對流會更旺盛，且可能影響到平地。

下周二鋒面建立於北方、東北方，雖然不是直接壓至台灣上空，但將持續帶動西南季風影響台灣，因此會變為西南季風的降雨型態，跟上個周末的梅雨鋒面不同，出現雷陣雨的機會高，不限於午後的熱對流，天氣非常不穩定，要特別留意。

南海 梅雨

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