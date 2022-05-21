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明起一周鋒面徘徊 吳德榮：注意致災性降雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地多雲時晴，大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。各地白天舒適微熟、早晚稍涼。北部19至30度，中部20至34度，南部22至34度，東部21至33度。
他說，明天至下周六滯留鋒再度調整回台灣附近南北徘徊；明天、下周一滯留鋒結構比較鬆散，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，中南部則以午後的機率較高。
吳德榮表示，下周二至下周六西南季風逐漸增強，也加強了滯留鋒的結構，對流胞的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意對流胞所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及累積的致災性降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。
吳德榮說，29、30日滯留鋒北移至東海，台灣受西南風影響，天氣暖、水氣多，大氣不穩定，並未脫離多雨的型態；但各國如歐、美、加模式之間有不小的差異，需持續觀察。
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