台鐵公司化條例拼27日三讀 台鐵工會：將持續關注

立法院朝野黨團今天協商「鐵路法部分條文修正草案」、「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，朝野達成共識，明定台鐵公司董事會下設置安全管理委員會，職工福利金條例規定、土地及房屋稅率等，則決議採行政院版本；至於資產開發以及職工福利金等關鍵條文，則無共識，預計於27日排入院會議程表決。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，今天全程有關注朝野協商，也看到在台鐵公司董事會下設置安全管理委員會達到朝野共識，仍會持續關注排入院會表決的條文。

至於端午等4連假是否依法休假？陳世杰說，仍待近期交通部是否針對工會提出的4項訴求給予具體承諾，並於25日工會常會中討論決定。

朝野經過討論後達成共識，明定台鐵公司應設董事會，置11至15名董事，另置監察人3到5人，而董事會下設置安全管理委員會，組成由董事會訂定。另外，台鐵公司職工福利金條例規定、台鐵公司土地及房屋和投資經營附屬事業稅率、條例施行日期等，朝野協商決議採納行政院版本。

部分條文在今天朝野協商仍未能達成共識，包括台鐵企業工會在意的設立清償短期債務基金、現職台鐵員工轉調台鐵公司規範等，均予以保留。