快訊

終於等到法傳系統優化 侯友宜為「2點」槓上中央：忍無可忍

趙小僑腹中寶寶性別揭曉 繼子劉子銓當場激動落淚

認了！高中同學PTT抹黑徐巧芯違停還施壓 北市警當下沒反對

台鐵公司化條例拼27日三讀 台鐵工會：將持續關注

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
立法院朝野黨團今天協商「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」等案，仍有數案保留送至院會表決。台鐵工會回應，是否照常推動端午節「依法休假」，仍待近期交通部是否針對工會提出的4項訴求給予具體承諾。報系資料照
立法院朝野黨團今天協商「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」等案，仍有數案保留送至院會表決。台鐵工會回應，是否照常推動端午節「依法休假」，仍待近期交通部是否針對工會提出的4項訴求給予具體承諾。報系資料照

立法院朝野黨團今天協商「鐵路法部分條文修正草案」、「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，朝野達成共識，明定台鐵公司董事會下設置安全管理委員會，職工福利金條例規定、土地及房屋稅率等，則決議採行政院版本；至於資產開發以及職工福利金等關鍵條文，則無共識，預計於27日排入院會議程表決。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，今天全程有關注朝野協商，也看到在台鐵公司董事會下設置安全管理委員會達到朝野共識，仍會持續關注排入院會表決的條文。

至於端午等4連假是否依法休假？陳世杰說，仍待近期交通部是否針對工會提出的4項訴求給予具體承諾，並於25日工會常會中討論決定。

朝野經過討論後達成共識，明定台鐵公司應設董事會，置11至15名董事，另置監察人3到5人，而董事會下設置安全管理委員會，組成由董事會訂定。另外，台鐵公司職工福利金條例規定、台鐵公司土地及房屋和投資經營附屬事業稅率、條例施行日期等，朝野協商決議採納行政院版本。

部分條文在今天朝野協商仍未能達成共識，包括台鐵企業工會在意的設立清償短期債務基金、現職台鐵員工轉調台鐵公司規範等，均予以保留。

台鐵 行政院 立法院

延伸閱讀

台鐵公司化朝野協商 明訂董事會下設置安全管理委員會

【專家之眼】親痛仇快的台鐵公司化

獨／交通部與台鐵工會將選在這公開協商 傳勞動部次長級官員列席

端午再戰？工會現雜音

相關新聞

阿里山懷舊森鐵特富野古道整修 6月22日封閉至明年7月

受山友歡迎的熱門休閒步道、嘉義縣阿里山鄉懷舊森鐵特富野古道，因步道橋梁興建20餘年，木材構造明顯劣化，嘉義林區管理處為確...

台東9成5司機員連署端午不加班 東部幹線恐無火車搭

台鐵公司化協商無共識，台鐵工會發起端午節不加班連署，台東分會理事長張博翔表示，目前逾9成司機員不加班，並呼籲交通部不要拿...

71年來同期第二冷 氣象局：5月初至今平均僅23.5度

今年5月有不少民眾都覺得氣溫偏低，5月初甚至在玉山下起罕見的「五月雪」，中央氣象局局長鄭明典今日也在臉書分享氣象局最新統...

獨／育兒津貼加碼再加碼 三寶爸曝津貼制度不公實況

育兒津貼加碼再加碼，今年8月還要上調至5000元。不過，育有三名子女的張先生表示，現行育兒相關福利大多設有排富機制，形式...

獨／拍板！6月起生乳收購價格每公斤漲2元 每半年檢討

經過半年溝通，農委會今天上午召開生乳評議委員會，會中宣布，各乳廠收購生乳價格，每公斤調漲2元，6月起實施，未來生乳收購價...

育兒津貼今年8月加碼至每月領5千 約45.9萬幼兒受惠

行政院去年7月公告，育兒津貼分兩階段提高發放額度，從去年8月開始，津貼先由每個月2500元提升至發放3500元，今年8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。