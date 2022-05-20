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台鐵公司化朝野協商 明訂董事會下設置安全管理委員會
立法院朝野黨團今天協商「鐵路法部分條文修正草案」、「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，朝野達成共識，明定台鐵公司董事會下設置安全管理委員會，職工福利金條例規定、土地及房屋稅率等，則決議採行政院版本；至於短期債務清償、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發以及職工福利金等關鍵條文，均未獲得共識，全案預計27日排入院會議程表決。
朝野協商時，民眾黨立法院黨團提出修正動議主張，要求台鐵公司成立安全管理委員會，負責審查行車安全，三分之二代表為外部學者及勞工代表及、重大事故受害者家屬，並將審查結果上網公告。
朝野經過討論後達成共識，採納部分意見，並修改初審通過版本文字，明定台鐵公司應設董事會，置11至15名董事，另置監察人3到5人，而董事會下設置安全管理委員會，組成由董事會訂定。另外，台鐵公司職工福利金條例規定、台鐵公司土地及房屋和投資經營附屬事業稅率、條例施行日期等，朝野協商決議採納行政院版本。
部分條文在今天朝野協商仍未能達成共識，包括台鐵工會在意的設立清償短期債務基金、現職台鐵員工轉調台鐵公司規範等，均予以保留。
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