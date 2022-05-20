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水稻新品種 「台大高雄1號」具抗稻熱病

中央社／ 屏東縣20日電

農委會高雄區農業改良場與台灣大學合作，歷經8年努力，選育出抗稻熱病新品種，並正式命名為「台大高雄1號」。場方表示，尚具不易倒伏、秧苗期耐寒性及米粒外觀佳。

農委會高雄區農業改良場今天發布新聞稿表示，與台灣大學教授鍾嘉綾及沈偉強合作，利用分子標誌輔助選種，在農委會及防檢局經費支持下，歷經8年努力，同選育出抗稻熱病新品系「高雄育5508號」，並在今天通過專家會議審查，正式命名為「台大高雄1號」，是國內首次運用分子標誌技術育成的抗稻熱病新品種。

高雄場長戴順發表示，「台大高雄1號」水稻新品種，是自國際稻米研究中心引進的稻熱病判別品系作為抗病基因貢獻親，並以高雄場良質米品種高雄145號作為輪迴親，自103年1期作開始雜交，每世代以分子標誌檢測抗病基因Pi9，配合人工接種病原菌及田間病圃驗證，經8年選育所獲得的抗稻熱病新品種。

戴順發指出，「台大高雄1號」所帶Pi9抗稻熱病基因多年來在台灣各地抗性表現優異。除具有抗稻熱病特性外，尚具有不易倒伏、秧苗期耐寒性及米粒外觀佳的特性。但穗上發芽率偏高，類似高雄145號，因此在收穫期間仍需加強留意遭逢連續降雨的影響，另對紋枯病及飛蝨較不具抗性，須密切配合相關的防治措施。

稻熱病 台大 標誌

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