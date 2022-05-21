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聞之色變的國人殺手 2021年度網路熱議癌症類型有這些

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
聞之色變的國人殺手 2021年度網路熱議癌症類型有這些。圖片來源／unsplash
聞之色變的國人殺手 2021年度網路熱議癌症類型有這些。圖片來源／unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2021年「癌症」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的各類型癌症。

「癌症」是在人體內突變細胞的不正常增殖，由於擴散、轉移速度快，有些甚至可以說是悄無聲息的出現，往往令病人措手不及，也因此已經連續39年蟬聯國人十大死因榜首之位。

空汙、二手菸都是「肺癌」成因 「胰臟癌」難察覺成癌王

觀察近一年以來關於癌症的討論，「肺癌」是為最受熱議的焦點，許多網友分析提到「空氣品質越來越糟」、「每天上下班吸汽機車廢氣」、「二手菸」等等是間接導致肺癌的元兇，可見對於現代人來說，由於日常接觸到廢氣的機會多，讓肺腺癌成為最受熱議的癌症之一。而癌王–「胰臟癌」因為發病時毫無徵兆，不易覺察，常常檢查出來時發現已經接近末期，迅速而致命的病程獲得許多討論，就有人分享「我爸從發現到走了只花了一個多星期，據他說完全不痛，所以等發現時已經太遲了」、「奶奶開完刀過一個月也還是復發走了」等，突如其來的變化無不令人惋惜與不捨，網友也紛紛呼籲其他民眾平時要多注意自己與家人身體的變化、定期檢查，才能預防悲劇的發生。

2021年度最受熱議癌症類型TOP10 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
2021年度最受熱議癌症類型TOP10 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

好發於女性身上的「乳癌」、「子宮頸癌」同樣也有許多關注，其中有醫師分享平時檢查的小訣竅，像是「每天摸摸乳房下方，發現有腫、不正常凹陷就可能是個警訊」、「分泌物有血絲、異味也要特別注意（子宮頸癌）」，同時也提到，其實這兩樣癌症的疾病前期不短，只要養成定期檢查的習慣，像是乳癌篩檢、「六分鐘護一生」的子宮頸檢查等，其實都是可以及早預防與治療的。

另外，現代人常常以外食為主，高鹽、高油、高脂肪的食物都是造成「大腸直腸癌」、「胃癌」的原因之一而備受熱議，也讓許多上班族、外食族紛紛表示「真的要注意店家用的油」、「有空還是自己煮吧，省荷包又健康」，因此就有網友提醒，真的無法避免外食，也要記得多夾點菜，回家吃顆水果，除了營養均衡外，還能減少體內自由基生成，增強抗氧化能力，進而減少癌症發生的機率。

隨著科技水準的提升，癌症的預防與治療正不斷進步，但也由於現代化的生活方式，許多人養成了癌症高危險群的不良生活習慣，因此除了定期健檢以外，從生活、飲食上著手，才能從根本上降低罹癌風險，擁有健康的身體！

觀看原文→https://bit.ly/3G1zm3x

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

癌症 子宮頸癌

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