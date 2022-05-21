露營必備體驗一次看 這些生活小物別忘了帶！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「露營」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大露營體驗網路聲量排行，以及五大露營必備清單有哪些。

近年來越來越多民眾喜愛到山中或是露營區扎營，享受生活在大自然中的悠閒，除了可以大口呼吸新鮮空氣外，和三五好友閒聊、小酌也讓許多人感到放鬆，而其中最讓大家印象深刻的體驗有哪些？又有哪些生活小物是必備的呢？

營區「山林美景」任誰都愛，一同煮飯、桌遊增感情

觀察網友熱議的露營體驗，發現其中最多民眾認為遠離都市塵囂的「山林美景」是露營行程中印象最深刻的體驗，有網友就分享「上次到南投露營，和朋友早起在山上看日出，真的好美」，並表示長期生活在都市中，習慣忙碌的生活後，鮮少能在一片綠意的森林中悠閒的享受寧靜的山林美景，讓許多心有戚戚焉的民眾紛紛回應「對！都市待久了，偶爾到山裡扎營，真的會有很平靜的感覺」。

網友熱議5大露營體驗網路聲量排行。Social Lab社群實驗室／製圖

除此之外，「煮飯野炊」也是露營期間最不可或缺的一環，必須自食其力料理一切餐食，讓不少平常沒下廚的網友躍躍欲試，也常見露營新手上網請益食材的準備須知與建議，並表示「出去露營最期待晚上烤肉，跟朋友一起準備食材那些，很好玩」，也有人分享「露營就是要煮火鍋！大家圍著邊吃邊聊天，很溫馨」，而在遠離都會夜生活的夜晚，許多人都會選擇以打「桌遊」、看「星空戲院」抑或與三五好友「喝酒聊天」等行程打發時間，有網友就表示「上次露營帶投影機看電影，真的很特別體驗，大人小孩都喜歡」。

照明設備不可少，環保餐具千萬記得帶！

前往露營地之前，不少網友會先上網請益需要攜帶的必備小物，其中「照明設備」最受民眾熱議，因部分營區會於深夜熄燈，因此有網友特別提醒「手電筒要記得帶著！」，除此之外也有人留言「除了營燈以外，燈條一定記得帶，這樣照明比較沒死角」，表示燈條可沿著帳篷懸掛，雖然亮度較低，但相對也可照明更多地方。

網友熱議5大露營必備清單網路聲量排行。Social Lab社群實驗室／製圖

除此之外，因部分營區不提供桌椅及餐具，因此許多人認為「桌椅」、「餐具」等小物為露營必備物品，有網友就分享「有些營區不會提供桌椅，大家還是記得問一下，不然隨身攜帶露營椅其實也可以」，有民眾就補充「露營椅真的方便啦，又很好收納，滿推薦購入」，另外也有民眾表示「碗盤超容易忘記帶，到了才發現沒帶真的不知道怎麼辦」，提醒民眾出發前還需特別留意。

你也有露營的習慣嗎？下次假日不妨和三五好友或是家人一起出門露營，享受看看上述的露營必備體驗，出發前也別忘了檢查必備小物帶了沒！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》