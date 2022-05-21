防疫必備哪些物資？網推居家隔離有它萬事足！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月「防疫必備物資」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的三大類防疫物資網路聲量排行。

近日本土疫情升溫，確診數不斷飆升，全民進入防疫備戰狀態，而隨著居家隔離、照護者人數漸增，各地政府所發放的防疫包、關懷包內容更是備受關注，除此之外，也有不少業者推出各類防疫組合商品，讓民眾能一次補足生活所需。

「醫療物資」引爆討論聲量 網友：有「泡麵」、「罐頭」不怕餓肚子

熱門居家防疫 3 大類物資 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室／製圖

觀察網友熱議的防疫必備物資網路話題焦點，發現民眾多聚焦於「醫療物資」相關討論，其中「快篩」因民眾在家無論是想自我篩檢或是為家人檢測，皆須依賴快篩試劑，因此話題備受矚目；另外近日就有網友於討論區開箱台中市防疫包，裡頭便附有「血氧機」，雖事後還需繳回，但仍於社群上激起廣大迴響，且由於血氧機單價較高，不少網友就直呼「有血氧機也太佛了吧」、「即使血氧機要還，還是很貼心」，更表示有「血氧機和快篩，根本福袋」。

防疫在家不少人會擔心三餐該如何解決，因此「食物」相關物資也有著不低的關注，其中「泡麵」便受到最多提及，因能快速解決一餐，被網友推為是「防疫物資基本」，並認為「泡麵一堆比較吃得飽」；而「罐頭」、「餅乾」亦常見於防疫必備物資話題中，有網友就提出可備些鮪魚、肉類等罐頭食品，不僅不易腐壞，還能補充蛋白質，至於餅乾類零食則能解解饞，抒發待在家的煩悶。

居家隔離不便外出採買，因此日常會使用到的「民生清潔品」便十分重要了，有網友就分享自身隔離經驗，表示因為不便出門倒垃圾，因此房間內必備「垃圾袋」，另外像「衛生紙」、「生理用品」等日用消耗品也因同樣不可或缺而受到高度討論。

疫情持續延燒，不少民眾皆想超前部署，事先做好萬全的準備，當有突發狀況時也好冷靜應對，不過也提醒大家，面對疫情應保持戒慎但不過度恐懼的心態，防疫物資應適量購買，而不造成非必要的浪費。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》