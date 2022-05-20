萊爾富開賣唾液快篩 業者：不到1分鐘完銷

國內COVID-19疫情嚴峻，全台累積確診人數破百萬，快篩需求居高不下；萊爾富今天開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，業者表示，有到貨的門市不到1分鐘即完銷。

本土疫情延燒，民眾搶快篩，萊爾富今天起在全台近1500家有藥商執照許可門市陸續開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份，每劑售價新台幣175元，每人限購5劑。萊爾富表示，今天有到貨的門市不到1分鐘即完銷。

為滿足民眾龐大快篩試劑需求，政府另外協調快篩試劑廠商供貨至8大通路，販售亞培家用快篩試劑，每人限購1劑，售價180元，將會每天補貨。8大通路包含統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK等4大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等通路，販售範圍以疫情發展較快的北北基桃地區為主。