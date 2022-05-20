快訊

泰國羽賽／對戰大馬組合2連敗 麟洋配無緣4強

羅一鈞自曝糖尿病史勸世 別為吃「無敵星星」故意染疫

許明財殯儀館旁拿退黨書 藍營還原經過「被陰了」

萊爾富開賣唾液快篩 業者：不到1分鐘完銷

中央社／ 台北20日電

國內COVID-19疫情嚴峻，全台累積確診人數破百萬，快篩需求居高不下；萊爾富今天開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，業者表示，有到貨的門市不到1分鐘即完銷。

本土疫情延燒，民眾搶快篩，萊爾富今天起在全台近1500家有藥商執照許可門市陸續開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份，每劑售價新台幣175元，每人限購5劑。萊爾富表示，今天有到貨的門市不到1分鐘即完銷。

為滿足民眾龐大快篩試劑需求，政府另外協調快篩試劑廠商供貨至8大通路，販售亞培家用快篩試劑，每人限購1劑，售價180元，將會每天補貨。8大通路包含統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK等4大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等通路，販售範圍以疫情發展較快的北北基桃地區為主。

快篩試劑 疫情 超商 萊爾富超商

延伸閱讀

7旬婦快篩陽服化痰藥亡 桃市府籲止咳化痰要由醫師來處方

台隆手創館即日起陸續限量開賣「唾液快篩試劑、搭配口罩升級組」

新北採購5萬唾液試劑 優先給3歲以下使用

食藥署開放企業自購快篩 每名員工最多有100劑額度

相關新聞

阿里山懷舊森鐵特富野古道整修 6月22日封閉至明年7月

受山友歡迎的熱門休閒步道、嘉義縣阿里山鄉懷舊森鐵特富野古道，因步道橋梁興建20餘年，木材構造明顯劣化，嘉義林區管理處為確...

台東9成5司機員連署端午不加班 東部幹線恐無火車搭

台鐵公司化協商無共識，台鐵工會發起端午節不加班連署，台東分會理事長張博翔表示，目前逾9成司機員不加班，並呼籲交通部不要拿...

71年來同期第二冷 氣象局：5月初至今平均僅23.5度

今年5月有不少民眾都覺得氣溫偏低，5月初甚至在玉山下起罕見的「五月雪」，中央氣象局局長鄭明典今日也在臉書分享氣象局最新統...

獨／育兒津貼加碼再加碼 三寶爸曝津貼制度不公實況

育兒津貼加碼再加碼，今年8月還要上調至5000元。不過，育有三名子女的張先生表示，現行育兒相關福利大多設有排富機制，形式...

獨／拍板！6月起生乳收購價格每公斤漲2元 每半年檢討

經過半年溝通，農委會今天上午召開生乳評議委員會，會中宣布，各乳廠收購生乳價格，每公斤調漲2元，6月起實施，未來生乳收購價...

育兒津貼今年8月加碼至每月領5千 約45.9萬幼兒受惠

行政院去年7月公告，育兒津貼分兩階段提高發放額度，從去年8月開始，津貼先由每個月2500元提升至發放3500元，今年8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。