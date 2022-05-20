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台印數位醫療研討會登場 副總統：深化雙邊交流

中央社／ 台南20日電

成大醫院印度健康照護之聲聯合舉辦數位醫療國際研討會今天登場，副總統賴清德透過視訊致詞表示，印度是台灣重要的合作國家，理念相近，台灣將持續深化雙邊交流合作。

成大醫院發布新聞稿指出，成大醫院和印度健康照護之聲（Voice of Healthcare）合作，20日至21日聯合辦理數位醫療國際研討會，結合於印度孟買舉辦、南亞規模最大的印度國際醫療展實體場，台灣以視訊方式參與，並有網路直播

賴副總統致詞表示，台灣面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，健保大數據跨域合作建立數位科技防疫新典範。台灣2018年邁入高齡化社會，除推動醫療及醫材數位化，搭配5G技術也是未來趨勢。

賴副總統說，台灣硬體和印度軟體強項互相結合，將發揮台印合作最大的潛力與優勢，更是發展數位醫療不可或缺的。

賴副總統同時提到成大醫院是衛生福利部「一國一中心」計畫中，推動台印雙方醫療合作與產業鏈結的重要窗口。成大醫院每年和印度籌辦研討會，台印兩國醫療人員互訪交流，帶動醫療與產業結合，推動雙方跨國臨床試驗合作，都是目前積極推動的醫療計畫項目。

成醫表示，這場國際研討會參與成員，包括台灣、印度、以色列、德國、澳洲及加拿大政府官員與相關領域學者專家、醫療機構院長及醫療產業執行長等逾70人，彼此分享數位醫療現況發展，討論未來面臨的挑戰。

成大醫院 印度 網路直播

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