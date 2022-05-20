台印數位醫療研討會登場 副總統：深化雙邊交流

成大醫院和印度健康照護之聲聯合舉辦數位醫療國際研討會今天登場，副總統賴清德透過視訊致詞表示，印度是台灣重要的合作國家，理念相近，台灣將持續深化雙邊交流合作。

成大醫院發布新聞稿指出，成大醫院和印度健康照護之聲（Voice of Healthcare）合作，20日至21日聯合辦理數位醫療國際研討會，結合於印度孟買舉辦、南亞規模最大的印度國際醫療展實體場，台灣以視訊方式參與，並有網路直播。

賴副總統致詞表示，台灣面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，健保大數據跨域合作建立數位科技防疫新典範。台灣2018年邁入高齡化社會，除推動醫療及醫材數位化，搭配5G技術也是未來趨勢。

賴副總統說，台灣硬體和印度軟體強項互相結合，將發揮台印合作最大的潛力與優勢，更是發展數位醫療不可或缺的。

賴副總統同時提到成大醫院是衛生福利部「一國一中心」計畫中，推動台印雙方醫療合作與產業鏈結的重要窗口。成大醫院每年和印度籌辦研討會，台印兩國醫療人員互訪交流，帶動醫療與產業結合，推動雙方跨國臨床試驗合作，都是目前積極推動的醫療計畫項目。

成醫表示，這場國際研討會參與成員，包括台灣、印度、以色列、德國、澳洲及加拿大政府官員與相關領域學者專家、醫療機構院長及醫療產業執行長等逾70人，彼此分享數位醫療現況發展，討論未來面臨的挑戰。