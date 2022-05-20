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礁溪晶泉丰旅「住1晚送1晚」！宅飯店住兩晚8千有找
搶攻端午節連假商機，晶華國際酒店集團旗下品牌飯店礁溪晶泉丰，即日起至6月30日，推出「安心宅渡假買一送一」感恩回饋住房專案，祭出酒店最頂級泉韻溫泉雙人套房，16坪超大空間、客房內雙風呂湯泉，每晚加贈三燔礁溪輕日式自助早餐，旅人住一晚、飯店再送一晚，連續入住三天二夜最低7,998元起。
此外，酒店也準備了粽香慶端午系列活動，並加入鴨賞及金桔等在地食材，讓遊客體驗親手包粽子的樂趣。透過官網訂房，加購高鐵享全台最低65折起優惠。
礁溪晶泉丰旅表示，宜蘭礁溪溫泉風景區距離台北近，是國人喜歡的出遊地點，看準連假商機，針對追求極致住宿的旅人，推出礁溪安心旅遊，買一送一，三天二夜最低7,998元；另針對有預算的族群，推出雅緻溫泉雙人客房贈早餐，二天一夜5,200元起。
相關資訊可上網查詢：https://www.silksspring.com/tw/，電話：02-7735-5005。
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