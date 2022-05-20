疫情升溫！統一超商好鄰居基金會發起公益活動募集物資

為與社會共好，協助紓解弱勢家庭因防疫隔離面臨經濟困境，統一超商好鄰居文教基金會即日起發起「疫情送暖．用愛陪伴」公益行動，攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、中華基督教救助協會3間公益團體，於7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台展開「疫情送暖．用愛陪伴」募款專案予3個公益團體，所募得款項將支持近期受疫情影響的弱勢家庭、補足資源缺口。同時，統一超商好鄰居文教基金會將首次啟動「打氣咖啡專案」，提供溫暖CITY CAFE飲品，向在疫情期間與3個公益團體並肩合作的前線防疫人員表達打氣與感謝之意。

根據7-ELEVEN把愛找回來合作公益團體觀察，隨著疫情加劇，公益團體面臨捐款下滑，未來恐有上萬弱勢家庭受疫情所苦，不僅經濟來源因染疫收入驟減，更有平常仰賴社福機構照顧的長輩、孩童，或是主要照顧者被隔離突然無人照顧的長者、身心障礙者等弱勢家庭，因為疫情導致生活更加艱難。

長期投入社區睦鄰安居的統一超商好鄰居文教基金會，面對疫情期間的緊急救援不缺席，期能將社會資源分配到需要幫助的弱勢家庭。自即日起啟動「疫情送暖．用愛陪伴」公益募款專案，藉由OPENPOINT App數位捐款及ibon便利生活站捐款服務，善款將支持公益團體在疫情期間購買愛心物資箱（內含常溫麵條、罐頭、保健品等生活物資）及其他生活物資採買，協助公益團體能更有餘力的投入防疫支援行列，幫助弱勢家庭維持生活基本需求，度過疫情難關。

除了號召全民加入捐款行列、協助3大公益團體提供物資給需要幫助的民眾，統一超商好鄰居文教基金會也提供CITY CAFE飲品作為打氣咖啡，慰勞與3個團體於疫情期間併肩合作的前線防疫人員，包括復康巴士司機、社工、居服員等，感謝在嚴峻疫情下仍辛勞守護並為其加油打氣。