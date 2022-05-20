快訊

混亂中摸索「新台灣模式」 台灣防疫為何「慢好幾拍」？

中壽開第一槍 輕症居家照護須用藥才理賠：不限3種新冠用藥

遭爆性騷擾空姐又砸741萬封口 馬斯克矢口否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫！統一超商好鄰居基金會發起公益活動募集物資

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商好鄰居文教基金會邀請全民加入「疫情送暖．用愛陪伴」，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台的便利捐款，在家不外出也能線上做公益，使公益團體得以繼續照顧弱勢，讓疫情期間愛心不間斷。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會邀請全民加入「疫情送暖．用愛陪伴」，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台的便利捐款，在家不外出也能線上做公益，使公益團體得以繼續照顧弱勢，讓疫情期間愛心不間斷。圖／統一超商提供

為與社會共好，協助紓解弱勢家庭因防疫隔離面臨經濟困境，統一超商好鄰居文教基金會即日起發起「疫情送暖．用愛陪伴」公益行動，攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、中華基督教救助協會3間公益團體，於7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台展開「疫情送暖．用愛陪伴」募款專案予3個公益團體，所募得款項將支持近期受疫情影響的弱勢家庭、補足資源缺口。同時，統一超商好鄰居文教基金會將首次啟動「打氣咖啡專案」，提供溫暖CITY CAFE飲品，向在疫情期間與3個公益團體並肩合作的前線防疫人員表達打氣與感謝之意。

根據7-ELEVEN把愛找回來合作公益團體觀察，隨著疫情加劇，公益團體面臨捐款下滑，未來恐有上萬弱勢家庭受疫情所苦，不僅經濟來源因染疫收入驟減，更有平常仰賴社福機構照顧的長輩、孩童，或是主要照顧者被隔離突然無人照顧的長者、身心障礙者等弱勢家庭，因為疫情導致生活更加艱難。

長期投入社區睦鄰安居的統一超商好鄰居文教基金會，面對疫情期間的緊急救援不缺席，期能將社會資源分配到需要幫助的弱勢家庭。自即日起啟動「疫情送暖．用愛陪伴」公益募款專案，藉由OPENPOINT App數位捐款及ibon便利生活站捐款服務，善款將支持公益團體在疫情期間購買愛心物資箱（內含常溫麵條、罐頭、保健品等生活物資）及其他生活物資採買，協助公益團體能更有餘力的投入防疫支援行列，幫助弱勢家庭維持生活基本需求，度過疫情難關。

除了號召全民加入捐款行列、協助3大公益團體提供物資給需要幫助的民眾，統一超商好鄰居文教基金會也提供CITY CAFE飲品作為打氣咖啡，慰勞與3個團體於疫情期間併肩合作的前線防疫人員，包括復康巴士司機、社工、居服員等，感謝在嚴峻疫情下仍辛勞守護並為其加油打氣。

統一超商好鄰居文教基金會邀請全民加入「疫情送暖．用愛陪伴」，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台的便利捐款，在家不外出也能線上做公益，使公益團體得以繼續照顧弱勢，讓疫情期間愛心不間斷。5月20日起隨時隨地開啟OPENPOINT App慈善捐款、也可就近到超過6,400台ibon便利生活站按下慈善捐款「疫情送暖用愛陪伴募款專區」按鈕，就能即時捐出愛心、以實際行動相挺。

統一超商好鄰居文教基金會邀請全民加入「疫情送暖．用愛陪伴」，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台的便利捐款，使公益團體得以繼續照顧弱勢，讓疫情期間愛心不間斷。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會邀請全民加入「疫情送暖．用愛陪伴」，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台的便利捐款，使公益團體得以繼續照顧弱勢，讓疫情期間愛心不間斷。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會即日起攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、中華基督教救助協會3間公益團體，於7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台展開「疫情送暖．用愛陪伴」募款專案。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會即日起攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、中華基督教救助協會3間公益團體，於7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台展開「疫情送暖．用愛陪伴」募款專案。圖／統一超商提供
除了號召全民加入捐款行列，統一超商好鄰居文教基金會也提供CITY CAFE飲品作為打氣咖啡，慰勞與3個團體於疫情期間併肩合作的前線防疫人員。圖／統一超商提供
除了號召全民加入捐款行列，統一超商好鄰居文教基金會也提供CITY CAFE飲品作為打氣咖啡，慰勞與3個團體於疫情期間併肩合作的前線防疫人員。圖／統一超商提供
除了號召全民加入捐款行列，統一超商好鄰居文教基金會也提供CITY CAFE飲品作為打氣咖啡，慰勞與3個團體於疫情期間併肩合作的前線防疫人員。圖／統一超商提供
除了號召全民加入捐款行列，統一超商好鄰居文教基金會也提供CITY CAFE飲品作為打氣咖啡，慰勞與3個團體於疫情期間併肩合作的前線防疫人員。圖／統一超商提供

疫情 捐款

延伸閱讀

齊柏林逝世5週年 基金會號召貼空拍影片致敬

防疫紓困 嘉縣太保市發千元防疫津貼弱勢者再加碼

周杰倫成球隊基金會贊助人 15秒花絮驚見梅西、內馬爾

溫暖弱勢家庭的心 新北市議員結合協會捐物質

相關新聞

阿里山懷舊森鐵特富野古道整修 6月22日封閉至明年7月

受山友歡迎的熱門休閒步道、嘉義縣阿里山鄉懷舊森鐵特富野古道，因步道橋梁興建20餘年，木材構造明顯劣化，嘉義林區管理處為確...

台東9成5司機員連署端午不加班 東部幹線恐無火車搭

台鐵公司化協商無共識，台鐵工會發起端午節不加班連署，台東分會理事長張博翔表示，目前逾9成司機員不加班，並呼籲交通部不要拿...

71年來同期第二冷 氣象局：5月初至今平均僅23.5度

今年5月有不少民眾都覺得氣溫偏低，5月初甚至在玉山下起罕見的「五月雪」，中央氣象局局長鄭明典今日也在臉書分享氣象局最新統...

獨／育兒津貼加碼再加碼 三寶爸曝津貼制度不公實況

育兒津貼加碼再加碼，今年8月還要上調至5000元。不過，育有三名子女的張先生表示，現行育兒相關福利大多設有排富機制，形式...

獨／拍板！6月起生乳收購價格每公斤漲2元 每半年檢討

經過半年溝通，農委會今天上午召開生乳評議委員會，會中宣布，各乳廠收購生乳價格，每公斤調漲2元，6月起實施，未來生乳收購價...

育兒津貼今年8月加碼至每月領5千 約45.9萬幼兒受惠

行政院去年7月公告，育兒津貼分兩階段提高發放額度，從去年8月開始，津貼先由每個月2500元提升至發放3500元，今年8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。