「禁止動物當贈品」連署7天達標 藝人插畫家都力挺

全台仍有不少夜市將小動物當成贈品，漠視動物福利，「台灣愛兔協會」為喚起政府重視，上周在國發會公共政策參與平台，發起「全面禁止以活體動物當遊戲贈品」連署，不到7天迅速達標，獲得超過5000個覆議。依目前法規，在該平台提案並於60天內獲得5000連署，主管機關就必須具體回應並研擬作為。

動保法修法在即，愛兔協會公共事務組長林樵表示，透過達成連署，期望主管機關可以真正重視此問題並回應民意，將提案內容納入農委會的動保法修法提案版本，「一次照顧所有動物並讓改變成真」。

愛兔協會表示，原本擔心非犬貓的動物福利是較冷門的議題，但自連署發起後此議題獲得全台各動保團體積極協助宣傳。此外，連同國慶主持人黃以安、網紅畫家四小折、兔吉拉、藝人蘿莉塔等公眾人物也一起加入宣傳的行列，更有將近50個與動物相關的文創粉專，一同發表創作支持提案。

【公共政策參與平台連署頁面】

提議修法 禁止動物交換或贈與

台灣各地有許多夜市、市集和園遊會，以小動物當作消費者付費遊戲後的贈品，大量的鼠、兔、魚、鳥、兩、爬等小型特寵，被當成攤商的遊戲贈品隨意贈送，衍伸一連串飼養與棄養問題。

林樵解釋，其實2008年動保法修法時，就已為此問題成立了夜市條款（第10條第3款），但因當時的農委會，將「撈金魚」當作童年回憶的心軟，讓法條開了漏洞，使動物贈品問題無法可管。本次連署要求主管機關直接面對問題，並納入農委會的動保法修法版本。

愛兔協會建議官方修正法條，禁止任何「遊戲、娛樂、營業、宣傳或其他不當目的」或「進行動物交換或贈與」的行為，且不須任何附帶條件，無論是否有虐待情事，一律禁止所有用動物當贈品之行為。

愛兔協會指出，以動物當遊戲贈品會衍生六大問題，包括：遊戲過程不當對待、隨機獲得容易棄養、動物狀況不佳被當贈品、取得便宜不願醫療、小孩中獎不敢帶回家導致死亡，以及運輸包裝安全性差。