奇美醫學中心整形外科發表微創手術成果 不留明顯疤痕

傳統顏面骨折創傷手術易在臉部留下明顯疤痕，奇美醫學中心今天發表「新式無痕內開切口微創手術」，將疤痕藏在眼瞼內層及嘴巴上方牙齦齒溝，可免留下明顯臉部疤痕，讓這類型創傷病人多了新選擇。

奇美醫2016至2020年統計：外傷住院14773人，耳鼻截斷8人、顏面骨脫臼72人、眼眶損傷324人、頭皮眼瞼364人、臉部撕裂傷1300人，更有高達1572人顏面骨折。

奇美整形外科主治醫師許翰平說明實際案例：40歲女騎士車禍右臉頰顴骨及眼眶骨底粉碎性骨折，顏面下陷變形，眼球活動因而受限，看東西複視；擔心顏面功能受損，更憂慮就此毀容，心情大受衝擊畏懼面對自己與他人。許翰平以「微創內開手術切口」重建顏面骨折，術後復原良好患者臉上看不到傷痕，終於讓她笑逐顏開。

許翰平表示，儘管騎士戴安全帽能降低腦部傷害，顏面外傷甚至骨折仍屢見不鮮。還有不少老人家行動不便、骨質密度低，跌倒撞及臉部也很容易顏面骨折。

顏面骨折通常因嚴重外力撞擊，可能伴隨腦部、眼睛、頸椎、甚至其他軀幹或四肢損傷，可因力道大小造成前額骨、上頷骨、顴骨、鼻骨傷害。在第一時間應先穩定病人的生命徵象才治療顏面骨折。

許翰平表示，傳統的顏面骨折創傷可透過精巧的復位及固定手術，恢復臉部輪廓及咬合完整功能，達到原來顏面對稱，但重建手術容易臉部留下明顯疤痕；隨著醫療科技進步，新式手術能減少後遺症與疤痕。