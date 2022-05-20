守護彰化風場人船安全 航港局今動員逾200人演習　

為因應彰化離岸風場陸續建置，強化風場航道事故應變及救援能量，交通部航港局於今日於台中港舉辦複合性災害搶救演練，並邀集各救災單位及公民營業者參演。演習項目包括實際透過海事資訊平台即時監控、通報指揮協調機制及救援機艦能量派遣等演練外，並模擬離岸風場內各項可能災害應變程序逐項驗證，以落實危機應變處置能力，確保風場、航道與船舶航行安全。

航港局說，今日演習情境主要包括風機工業人員受傷吊掛救援、貨船失去動力碰撞風機船員棄船救援、漁船碰撞貨船船員落海救援水下搜尋、難船拖帶返港、油料外洩汙染風場水域及岸際處置等五項情境，計動員24個公民營單位及8船1機，計200餘人參演。

航港局說，本次演習已模擬風場內可能發生工業災害及海難態樣，並展現救援人員空中吊掛救援、水下探測及船舶拖帶等立體救助能力，平時各救災單位可熟悉橫向通報協調及支援等程序，未來面臨災害事故將可迅速有效投入救援能量，爭取搶救先機使傷害降至最低。