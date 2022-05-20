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幼兒園響應世展會送乾淨水 捐款守護外國貧童

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大林鎮立幼兒園師生體驗缺水國家兒童取水路，愛心捐款響應台灣世界展望會水資源行動。圖／ 世展會提供
大林鎮立幼兒園師生體驗缺水國家兒童取水路，愛心捐款響應台灣世界展望會水資源行動。圖／ 世展會提供

嘉義縣大林鎮立幼兒園師生，連續3年透過台灣世界展望會關懷貧困兒童故事分享，觀看生活實況影片，體驗非洲窮困兒童提水難艱辛生活，感受缺乏乾淨水地區兒童生存挑戰，幼兒園師生及家長，匯聚愛心捐款5900元，今天捐給世展會，幫助貧困孩童獲得乾淨水。

世展會說，聯合國調查，至今每天有超過700名5歲以下兒童，染患因髒水導致腹瀉等疾病，不幸夭折，在新冠肺炎持續肆虐全球此時，聯合國兒童基金會（UNICEF）及世界衛生組織（WHO）表示，世界幾乎一半學校沒為學生提供肥皂和水的洗手設施，導致發展中國家，尤其是弱勢社區貧困孩子，長期飽受疾病之苦。

世展會發起各界響應「手護孩童洗樂上學」水資源行動，大林鎮立幼兒園小朋友「子倫」說，「在影片看到許多小朋友沒飯可吃，食物不夠。」另名位小朋友「依綸」說，「非洲小朋友很辛苦，洗臉、洗澡都用像泥巴顏色一樣的水！」

小朋友「凱程」說，「我和爸爸媽媽分享這些故事，我們一起捐款幫助他們，希望讓每個小朋友和我們一樣都能夠喝到乾淨的水。」園長黃于倩表示，3年和世展望會合作生命教育體驗，讓孩子看見年齡相近小朋友，卻過不同生活，培養孩子同理心，引導學生感恩惜福，教育孩子珍惜水、食物和身旁的人事物。

世展會中區辦事處長胡婉雯說，台灣世界展望會透過水資源暨衛生工作，幫助超過50萬人次的國外弱勢社區孩子與家庭，愛心足跡遍及非洲、亞洲及拉丁美洲。歡迎撥打愛心捐款專線：05-2310379轉102，台灣世界展望會網站http://www.worldvision.org.tw/。

大林鎮立幼兒園師生體驗缺水國家兒童取水路，愛心捐款響應台灣世界展望會水資源行動。圖／ 世展會提供
大林鎮立幼兒園師生體驗缺水國家兒童取水路，愛心捐款響應台灣世界展望會水資源行動。圖／ 世展會提供

幼兒園 非洲 捐款

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