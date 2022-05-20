快訊

拿不到隔離通知書怎請假？ 勞動部：30天內補提就可以

中重症+237例、49病歿 30多歲患者死亡、3人都沒打疫苗

陳時中允諾 偏鄉、原鄉、離島納入快篩陽性視同確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／育兒津貼加碼再加碼 三寶爸曝津貼制度不公實況

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
育兒津貼加碼再加碼，今年8月還要上調至5000元。本報資料照片
育兒津貼加碼再加碼，今年8月還要上調至5000元。本報資料照片

育兒津貼加碼再加碼，今年8月還要上調至5000元。不過，育有三名子女的張先生表示，現行育兒相關福利大多設有排富機制，形式上雖有正當性，事實上是單純以非當年度稅率來審核認定，以目前的育嬰津貼來說，已經出現可支配所得比較高的家庭，反而可以領補助的不合理狀況。

張先生本身是會計、稅制專家。他舉例，以110年的稅制級距來看，A家庭雙薪年綜合所得淨額一家三口（2大一小）年收共240萬（120萬+120萬）元，適用綜所稅率皆小於20%，育兒年基本成本以每個月1.8萬元來算，一年是21.6萬元，可支配所得約218.4萬元。

而另一個雙薪B家庭有兩個孩子，四口之家雙薪247萬（127萬+120萬）元，因一方「適用稅率」大於20%，因此被排富，這個家庭育有兩個小孩，以每個月同等1.8萬元計算，開銷是43.2萬元，可支配所得只有203.8萬元，可支配所得比Ａ家庭少，卻領不到補助。

他表示，現在也看到不少多胎子女，卻因為不符合稅率規定，導致無法被補助的窘境，少子化社會下亟需每戶生育三胎以上（因為兩胎僅能持平現狀下的人口），才能拉抬目前低迷的出生率，育兒津貼、育兒福利等機制實在應該要有更細膩的規定，例如多胎次家戶應該要有例外等等。

張先生說，若以三胎以上家庭來說，實質可支配所得更低，且沒有補助。這是目前育兒津貼等育兒補助政策不公的實況。

育兒津貼 育嬰津貼 少子化

延伸閱讀

育兒津貼今年8月加碼至每月領5千 約45.9萬幼兒受惠

桃市府鼓勵生育、減輕負擔、公共照顧 打造友善生養城

江蕙罕露面樂當姑姑 催生周杰倫內幕全曝光

昆凌挺三寶孕肚纖細美照曝光 前期飲酒差點吃「猛藥」

相關新聞

台東9成5司機員連署端午不加班 東部幹線恐無火車搭

台鐵公司化協商無共識，台鐵工會發起端午節不加班連署，台東分會理事長張博翔表示，目前逾9成司機員不加班，並呼籲交通部不要拿...

71年來同期第二冷 氣象局：5月初至今平均僅23.5度

今年5月有不少民眾都覺得氣溫偏低，5月初甚至在玉山下起罕見的「五月雪」，中央氣象局局長鄭明典今日也在臉書分享氣象局最新統...

獨／育兒津貼加碼再加碼 三寶爸曝津貼制度不公實況

育兒津貼加碼再加碼，今年8月還要上調至5000元。不過，育有三名子女的張先生表示，現行育兒相關福利大多設有排富機制，形式...

獨／拍板！6月起生乳收購價格每公斤漲2元 每半年檢討

經過半年溝通，農委會今天上午召開生乳評議委員會，會中宣布，各乳廠收購生乳價格，每公斤調漲2元，6月起實施，未來生乳收購價...

育兒津貼今年8月加碼至每月領5千 約45.9萬幼兒受惠

行政院去年7月公告，育兒津貼分兩階段提高發放額度，從去年8月開始，津貼先由每個月2500元提升至發放3500元，今年8月...

解開超級颱風之謎 不斷跨域的科學家林依依

專長為跨領域衛星遙測、大氣與海洋科學的台灣大學大氣科學系特聘教授林依依，在跨域研究尚未如現在熱門的20多年前，便已開始進行熱帶氣旋、碳循環、大氣與海洋交互作用等領域的研究。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。