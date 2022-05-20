獨／育兒津貼加碼再加碼 三寶爸曝津貼制度不公實況

育兒津貼加碼再加碼，今年8月還要上調至5000元。不過，育有三名子女的張先生表示，現行育兒相關福利大多設有排富機制，形式上雖有正當性，事實上是單純以非當年度稅率來審核認定，以目前的育嬰津貼來說，已經出現可支配所得比較高的家庭，反而可以領補助的不合理狀況。

張先生本身是會計、稅制專家。他舉例，以110年的稅制級距來看，A家庭雙薪年綜合所得淨額一家三口（2大一小）年收共240萬（120萬+120萬）元，適用綜所稅率皆小於20%，育兒年基本成本以每個月1.8萬元來算，一年是21.6萬元，可支配所得約218.4萬元。

而另一個雙薪B家庭有兩個孩子，四口之家雙薪247萬（127萬+120萬）元，因一方「適用稅率」大於20%，因此被排富，這個家庭育有兩個小孩，以每個月同等1.8萬元計算，開銷是43.2萬元，可支配所得只有203.8萬元，可支配所得比Ａ家庭少，卻領不到補助。

他表示，現在也看到不少多胎子女，卻因為不符合稅率規定，導致無法被補助的窘境，少子化社會下亟需每戶生育三胎以上（因為兩胎僅能持平現狀下的人口），才能拉抬目前低迷的出生率，育兒津貼、育兒福利等機制實在應該要有更細膩的規定，例如多胎次家戶應該要有例外等等。

張先生說，若以三胎以上家庭來說，實質可支配所得更低，且沒有補助。這是目前育兒津貼等育兒補助政策不公的實況。