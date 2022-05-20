獨／拍板！6月起生乳收購價格每公斤漲2元 每半年檢討

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
原物料上漲，酪農撐不住，提出生乳上漲5%未果，經過今天生乳評議委員會協調，最後每公斤調漲2元。本報資料照片
原物料上漲，酪農撐不住，提出生乳上漲5%未果，經過今天生乳評議委員會協調，最後每公斤調漲2元。本報資料照片

經過半年溝通，農委會今天上午召開生乳評議委員會，會中宣布，各乳廠收購生乳價格，每公斤調漲2元，6月起實施，未來生乳收購價格，半年將檢討一次。

通膨、加上俄烏戰爭影響，原物料價格飆漲，酪農的牧草、飼料價格飆漲超過四成，酪農被壓得喘不過氣，提出生乳收購價格提高5%未果；但農委會表示，基礎乳價雖超過10年未調，但過去10年間，平均生乳收購調整26%；多方溝通拉鋸後，今天有了最後結果。

農委會畜牧處副處長江文全說，今天的生乳評議委員會，由乳品廠和酪農代表之間溝通討論；最後結論是生乳收購價格每公斤漲2元，過去一年檢討一次，未來改為半年檢討一次。

至於末端的鮮奶零售價格是否也會跟著調漲？他說，不做這樣的預期，末端售價就回到市場機制；由於半年會檢討一次，若接下來原物料往下回跌，價格也會跟著調整。

中華民國乳業協會祕書長方清泉表示，雖不滿意，但暫時接受，原本酪農都快溺水，現在可以浮上水面喘口氣了，多少可度過難關，這是顧慮到三方，照顧酪農、乳品廠，以及消費者的權益的結果。

方清泉也感謝這次農委會展現的高效率，農民可度過些難關，乳品廠也藉機會調整末端售價，可以反映包材、原料的成本；由於每家乳品廠收購的價格都不同，因此6月起，每公斤調漲2元。

中華民國酪農協會理事長李恂潭說，這樣的結果，也有很多酪農不接受，但是，寥勝於無，廠農彼此再繼續僵持下去也沒有結果；包括酪農代表，乳品廠代表、農委會三方，在會議當中有很多不同的意見，經過2個多小時的討論，最後主席、農委會畜牧處家畜科科長李宜謙裁示6月起漲2元，收購價有了調整。

酪農楊梅貴表示，2元不無小補，也不能將乳品廠逼太緊，乳廠、通路也需要經營；台灣什麼東西都進口，但台灣有99%都達到A級牛奶，呼籲消費者仍選擇國產鮮乳。

農委會 俄烏戰爭

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