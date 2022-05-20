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老公鼾聲雷動…人妻快崩潰 靠這招搶救婚姻成功

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師廖明德建議，配戴止鼾矯正牙套必須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置。圖／亞大醫院提供
醫師廖明德建議，配戴止鼾矯正牙套必須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置。圖／亞大醫院提供

台中46歲黃姓業務員拚業績日夜加班，累到倒頭就睡，妻子雖心疼但受不了他如鼾聲雷動，精神快要崩潰。黃男嘗試各種方法依然沒改善，輾轉求助牙科醫師，最後靠止鼾矯正牙套，總算順利解除婚姻危機，重溫昔日甜密生活。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德說，黃姓患者就診時告知，以前偶爾會打鼾，後因工作壓力大，打鼾頻率、聲音逐漸加遽，他也嘗試多種方法都無效，夫妻為此經常爭吵，妻子近期忍耐已達極限，抱怨打鼾聲有如「電鋸」、雷聲，不但不堪長期如雷鼾聲，有時睡夢中還會被突來的鼾聲驚醒，危及婚姻，他趕緊到醫院求診。

廖明德指出，約九成民眾跟黃姓患者一樣，屬於阻塞型睡眠呼吸中止症，睡眠時咽喉附近的軟組織阻塞呼吸道，導致呼吸受干擾，人便會產生窒息危機，造成鼾聲如雷以及呼吸中止。臨床上出現大聲且不規則的鼾聲、睡眠呼吸中斷、不正常的鼻息音、注意力不集中、記憶力衰退等症狀，若長期不處理，恐引發高血壓、心血管疾病以及腦中風等嚴重併發症，甚至有猝死危機。

黃姓患者經耳鼻喉科睡眠呼吸中止測試後屬於中度，檢查發現是下顎內縮，導致喉嚨狹窄，舌頭放置的空間不足所致，手術無法改善，曾使用負壓呼吸器，但配戴不適反而睡不著，轉介到牙科評估使用止鼾矯正牙套。

廖明德指出，止鼾矯正牙套是在上下顎的牙齒各放置一個類似咬合板的固定裝置，增加呼吸道的空間，須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置，黃姓患者經量身打造合適的止鼾牙套後，鼾聲變小，頻率及次數也改善，不僅自己睡眠品質變好，也讓枕邊人可以一夜好眠。

醫師廖明德說，止鼾矯正牙套，讓下顎維持在前凸的位置，減少打鼾以及睡眠呼吸中止的情形。圖／亞大醫院提供
醫師廖明德說，止鼾矯正牙套，讓下顎維持在前凸的位置，減少打鼾以及睡眠呼吸中止的情形。圖／亞大醫院提供

睡眠 患者 婚姻

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