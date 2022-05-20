合歡山花季遇梅雨鋒面 本周末取消台14甲高乘載管制

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
公路總局維持大梨山地區居民通行需要，宣布21、22日台14甲線翠峰至大禹嶺不實施高承載管制。圖／公路總局提供
公路總局維持大梨山地區居民通行需要，宣布21、22日台14甲線翠峰至大禹嶺不實施高承載管制。圖／公路總局提供

考量連續2個周休假日都有梅雨鋒面報到，且因近日山區連續下雨山區道路路況難以掌握，公路總局決定維持大梨山地區居民通行需要，宣布21、22日台14甲線翠峰至大禹嶺不實施高承載管制，另因杜鵑花季接近尾聲，6月起南投客運也將疏運18班次減為12班次，提醒遊客注意。

公路總局指出，今年合歡山杜鵑花季4月16日登場以來，原本預計實施至6月19日，但目前已進入梅雨季節，首波梅雨鋒面已在5月13日報到，依據中央氣象局天氣預報，本周末到下周二又有鋒面南下，局部地區不排除有比較明顯的雨勢，屆時各地都將有陣雨或雷雨。

加上國內疫情持續攀升，預期合歡山花季人潮減少，基於「人本關懷」維持大梨山地區居民通行需求，本周末台14甲線18公里翠峰至41公里大禹嶺路段，將不實施高承載管制措施，改採視車流狀況由仁愛分局機動調整管制措施。

南投監理站表示，至於目前疫情持續攀升，且合歡山花季也逐漸尾聲，6月1日至19日合歡山花季接駁客運公車假日由18班次減為12班次，仍想要上山民眾仍能透過上網預約班次，搭乘客運前往，詳細資訊可查詢南投客運官網或電洽049-2984031分機22、32。

公路總局籲請用路人，請充分利用智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

公路總局維持大梨山地區居民通行需要，宣布21、22日台14甲線翠峰至大禹嶺不實施高承載管制。圖／公路總局提供
公路總局維持大梨山地區居民通行需要，宣布21、22日台14甲線翠峰至大禹嶺不實施高承載管制。圖／公路總局提供
公路總局維持大梨山地區居民通行需要，宣布21、22日台14甲線翠峰至大禹嶺不實施高承載管制。圖／公路總局提供
公路總局維持大梨山地區居民通行需要，宣布21、22日台14甲線翠峰至大禹嶺不實施高承載管制。圖／公路總局提供

合歡山 杜鵑花 梅雨

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