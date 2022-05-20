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花蓮慈院縣內首例確診孕婦剖腹產 母子均安寶寶篩陰
花蓮一名孕婦懷孕36周時確診，因腹部劇痛被送往花蓮慈濟醫院，婦產科醫師評估需要緊急進行剖腹產，透過院方專責病房婦兒科綠色通道，順利在負壓手術室接生，母子均安，新生的男寶寶核酸檢測為陰性。
32歲余姓婦人懷第3胎，本月13日確診感染新冠肺炎，當天傍晚突然感到腹部劇痛，由丈夫送往產檢醫院，14日凌晨再轉診到花蓮慈院。
慈院表示，根據臨床結果分析，感染新冠肺炎的孕婦，有可能會增加早產的風險。當時由婦產部產科主任魏佑吉做評估，考量婦人子宮頻繁收縮、有糖尿病、胎兒已經3000多公克體型較大，加上婦人上一胎也是剖腹產等因素，決定緊急安排剖婦產手術，避免造成孕婦子宮破裂的風險。
值班醫師陳姵辰說，婦人原本不在慈院產檢，急診時醫護人員必須穿著全套防護裝備進行各項檢查，為顧及防疫要求，原本只需半小時的檢查，團隊需要花3倍時間完成，檢查之後，當天清晨6時23分順利在負壓手術室完成花蓮首例確診孕婦剖腹產手術，產下一名男寶寶。
花蓮慈院小兒部主治醫師秦家翊表示，新生兒出生時的體重3705公克，3度PCR核酸檢測都是陰性，但因早產加上母親有糖尿病，寶寶肺部成熟度受到影響，出生時血氧濃度較低，經過相關處置與評估後為新生兒插管，10多個小時候狀況改善即拔管，並依照防疫規定，在小兒加護病房中隔離照護，以非侵入性的經鼻呼吸器輔助治療。
經過慈院醫療團隊細心照護，余姓婦人已經出院返家進行居家照護，至於小寶寶因為還需要觀察肺功能，為了安全，還在小兒加護病房隔離照護。
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