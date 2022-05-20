春夏花季好幸福 北市工務局再推3處賞花景點

春末夏初是上山避暑的好時機，也是花朵綻放的浪漫季節。北市府推出一系列的賞花景點，包括百合花和桃金孃點綴了內湖郊山的白石湖社區、內雙溪自然中心的愛情花也已經盛開，以及樟樹步道的粉紅色系的波斯菊正大放異彩，這些地方都非常適合假日親子遊玩、情侶約會，或和朋友相揪踏青散步。

白石湖社區的同心池，原本只是一處荒廢的湧泉，透過設計改造成雙心造型生態濕地湧泉，成為地方最熱門的拍照打卡景點。北市工務局表示，現在池中的景象由火紅的石竹及外圍心型的金露花，加上周圍浮綴著翠綠荷葉，再搭配步道周邊盛開的百合花，吸睛的畫面為白石湖帶來了一片新的氣象。

此外，遍布在白石湖社區內的區花「桃金孃」也開著桃紅色小花迎接來到農村社區造訪的民眾。工務局說，桃金孃對於白石湖居民來說，不只是小時候的回憶，近年更成為社區營造主題，推出DIY手做課程，提供民眾製作果醬、糕點，更融入特色佳餚內，好看、好玩又好吃。

內雙溪自然中心的愛情花也在5月時盛開，工務局說，熱戀中的情侶如紫戀的愛情花害羞和悸動，神秘感像花絮一點一點擾動心頭，每次相見都回想起最初相遇的怦然心動，到6月5日前都可前往賞花。

另外，繼黃澄澄魯冰花海之後，工務局在樟樹步道讓粉紅色系的波斯菊大放異彩，碧綠草團中夾以一朵朵粉嫩花兒，顯得別緻可愛，讓人不禁想置身其中。樟樹步道全長約1.1公里，坡度平緩好走，老少咸宜。