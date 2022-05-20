聽新聞
test
0:00 / 0:00

掛號、看診、PCR一站完成 東元醫院防疫採檢門診啟用

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
戶外「防疫採檢門診」，從掛號批價、視訊看診、PCR採檢到領藥可一站完成，加速民眾就醫程序。圖／院方提供
戶外「防疫採檢門診」，從掛號批價、視訊看診、PCR採檢到領藥可一站完成，加速民眾就醫程序。圖／院方提供

新冠肺炎確診數持續飆高，因應嚴峻疫情新竹縣昨日緊急宣布，本月23日起縣內各級學校暫停實體課一周。隨著疫情升溫，轄內竹北東元綜合醫院也啟用戶外「防疫採檢門診」，從掛號批價、視訊看診、PCR採檢到領藥提供一站式醫療，加速民眾就醫程序。

東元醫院醫療副院長林鎮宇表示，該院為新竹縣唯一重度級急救責任醫院、同時也擔任縣內兒科急診輪值醫院，在疫情期間肩負國家防疫重任，也是配賦輝瑞Paxlovid和默沙東Molnupiravir抗病毒藥物的醫院。透過感染科及感控團隊合作規畫，迅速啟用一站式「防疫採檢門診」，提供12歲以上疑似新冠肺炎症狀或快篩陽性的民眾，在專區掛號批價、視訊看診、PCR採檢、領藥。

日前中央已開放確診者可委請非居家隔離中的親友代為看診，至「防疫採檢門診」進行視訊診療，協助開立一般感冒及發燒用藥，若經醫師評估符合抗病毒藥物用藥標準（限具重症風險因子之族群），也可開立抗病毒藥輝瑞Paxlovid或默沙東Molnupiravir。

確診者可經由視訊看診，或委請非居家隔離中的親友，持確診者健保卡及出示確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等），經防疫採檢門診後依處方箋領藥。若是具重症風險因子族群，經醫師評估符合抗病毒藥物用藥條件且適宜服藥，並瞭解該藥品適應症與療效和副作用，取得看診者(代理)簽署病人治療同意書後，即可開立抗病毒藥物處方箋。

院方表示，一站式戶外「防疫採檢門診」設於院區急診對面停車場，服務時間為周一至周六，採網路及電話預約03-5534545。另，本月24日起也將接受民眾持其他醫療院所釋出單一藥物Paxlovid紙本處方箋代領服務。

東元醫院戶外防疫採檢門診啟用。圖／院方提供
東元醫院戶外防疫採檢門診啟用。圖／院方提供
東元醫院24日起，開放民眾持其他醫療院所釋出單一藥物Paxlovid紙本處方箋代領服務。圖／院方提供
東元醫院24日起，開放民眾持其他醫療院所釋出單一藥物Paxlovid紙本處方箋代領服務。圖／院方提供

居家隔離 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

輕症用藥理賠指引 產、壽險公會保留彈性

屏東+2142連日確診逾千例 5到11歲兒童BNT疫苗25日施打

金管會稱防疫險符合條件都賠 高嘉瑜驚爆：話只說一半

廣角鏡／默沙東口服藥抵台

相關新聞

每天晨跑10公里竟罹癌病逝 醫師：晨跑前要看空品

彰化縣基層公所的一名一級主管跑遍全馬、半馬，每天晨跑10公里至少6年以上，去年確診肺腺癌，日前病逝，震驚他的朋友圈；衛福...

老公鼾聲雷動…人妻快崩潰 靠這招搶救婚姻成功

台中46歲黃姓業務員拚業績日夜加班，累到倒頭就睡，妻子雖心疼但受不了他如鼾聲雷動，精神快要崩潰。黃男嘗試各種方法依然沒改...

視訊看診病人「全裸出鏡」 醫師滿頭問號：疫情把人逼瘋了？

為因應急遽飆升的確診人數，目前若非急症一律適用視訊看診。不過近日一名醫師透露，在視訊時遇到「特殊個案」，一開鏡頭驚見病人脫光全裸，讓他不禁笑說，「感覺疫情快把人逼瘋了」。

育兒津貼今年8月加碼至每月領5千 約45.9萬幼兒受惠

行政院去年7月公告，育兒津貼分兩階段提高發放額度，從去年8月開始，津貼先由每個月2500元提升至發放3500元，今年8月...

好好睡一覺且進入快速動眼期的重要性：做夢能幫忙處理負面情緒

無論你起床後是否還記得剛剛做了好夢或噩夢，新研究都表明大腦會在夢境期間「分類情緒」：鞏固積極情緒並抑制消極情緒，再次突顯睡眠對心理健康重要性。

獨／拍板！6月起生乳收購價格每公斤漲2元 每半年檢討

經過半年溝通，農委會今天上午召開生乳評議委員會，會中宣布，各乳廠收購生乳價格，每公斤調漲2元，6月起實施，未來生乳收購價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。