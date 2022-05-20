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掛號、看診、PCR一站完成 東元醫院防疫採檢門診啟用
新冠肺炎確診數持續飆高，因應嚴峻疫情新竹縣昨日緊急宣布，本月23日起縣內各級學校暫停實體課一周。隨著疫情升溫，轄內竹北東元綜合醫院也啟用戶外「防疫採檢門診」，從掛號批價、視訊看診、PCR採檢到領藥提供一站式醫療，加速民眾就醫程序。
東元醫院醫療副院長林鎮宇表示，該院為新竹縣唯一重度級急救責任醫院、同時也擔任縣內兒科急診輪值醫院，在疫情期間肩負國家防疫重任，也是配賦輝瑞Paxlovid和默沙東Molnupiravir抗病毒藥物的醫院。透過感染科及感控團隊合作規畫，迅速啟用一站式「防疫採檢門診」，提供12歲以上疑似新冠肺炎症狀或快篩陽性的民眾，在專區掛號批價、視訊看診、PCR採檢、領藥。
日前中央已開放確診者可委請非居家隔離中的親友代為看診，至「防疫採檢門診」進行視訊診療，協助開立一般感冒及發燒用藥，若經醫師評估符合抗病毒藥物用藥標準（限具重症風險因子之族群），也可開立抗病毒藥輝瑞Paxlovid或默沙東Molnupiravir。
確診者可經由視訊看診，或委請非居家隔離中的親友，持確診者健保卡及出示確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等），經防疫採檢門診後依處方箋領藥。若是具重症風險因子族群，經醫師評估符合抗病毒藥物用藥條件且適宜服藥，並瞭解該藥品適應症與療效和副作用，取得看診者(代理)簽署病人治療同意書後，即可開立抗病毒藥物處方箋。
院方表示，一站式戶外「防疫採檢門診」設於院區急診對面停車場，服務時間為周一至周六，採網路及電話預約03-5534545。另，本月24日起也將接受民眾持其他醫療院所釋出單一藥物Paxlovid紙本處方箋代領服務。
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