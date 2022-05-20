創世苗栗院創建21周年 歌手遠距獻歌傳愛

「520我愛您！」創世基金會苗栗分院今天創院滿21周年，近來疫情延燒，植物人安養院暫停對外開放，院方特別邀歌手于冠華錄製祝福影片與生日快樂歌，由護理師在院內播放，同時為5月生日的院民慶生，院方感謝21年來所有善士與義工無私付出，讓救助之路不孤獨。

創世苗栗分院深耕在地多年，目前在院安養59名植物人、到宅服務74個家庭。

「丈夫發生意外時，孩子都還沒上小學，如今已邁入社會。」陳姓到宅義工本身也是院民家屬，她回憶說，丈夫入住苗栗院13年來，每天都受到護理師悉心照護，讓她深受感動，她5年前開始成為創世到宅義工，每月陪護理師至植物人家中協助指導原床泡澡。她說，當年如果沒有安養院的雪中送炭，難以想像生活會變得如何，現在能擁有健全生活，她希望在自身有能力的時候，也幫助其他辛苦的家庭。

院方說，歌手于冠華5年前曾到創世苗栗分院為植物人獻唱，也從此埋下救助植物人之情，這次參與院慶活動，原想親自過來祝賀，但因疫情嚴峻改為線上獻愛，盼透過音樂力量，給予植物人及創世同仁正能量。

苗栗分院院長陳綠蓉表示，創世基金會深耕地方，在地安養，苗栗分院從服務幾十個家庭到幾百個家庭，感謝一路陪伴的善士、義工與全體同仁。近來疫情嚴峻，安養院防疫升級，護理同仁兢兢業業，守護院民健康平安；懇請各界在逆流中合力撐舟，小額捐款或愛心500元支持「植物人防疫包」，1日10片尿布、6餐營養餐食、1劑快篩劑，一片慈悲、一膳關懷、一劑平安，詳情請至創世官網https://reurl.cc/yreRAM