每天晨跑10公里竟罹癌病逝 醫師：晨跑前要看空品

彰化縣基層公所的一名一級主管跑遍全馬、半馬，每天晨跑10公里至少6年以上，去年確診肺腺癌，日前病逝，震驚他的朋友圈；衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰今天表示，肺腺癌是安靜殺手，而且晨跑未必是好事，要看空氣品質出門運動。

這名一級主管在南彰的基層公所服務逾20年，深受三任地方首長器重，兩年多前被擢升為幕僚級的一級主管。去年偶而莫名頭暈求診，竟確診肺腺癌第四期並移轉腦部，今年症狀加遽接受化療，一個多月前住院，日前不敵病魔撒手人寰，家人依照他生前遺願，大體送回家時路過公所，昔日同僚都為他的壯年早逝感到惋惜和哀傷。

根據公所人員指出，這名一級主管身體健康狀況良好，很重視運動，參加國內各大路跑和馬拉松比賽，平日從住家沿著員鹿路往溪州方向晨跑，快到溪州鄉時折返，來回10公里，大多數公務人員無法像他持之以恆每天跑10公里，因此得知他不菸、不酒、不吃檳榔，平時沒不適症狀，確診即是癌末，都感到震驚。

彰化醫院胸腔外科主任林聿騰說，肺腺癌號稱安靜殺手，發生率位居國人十大癌症發生率第二名，死亡率第一名，若平常沒注意到它，等到它找上門往往來不及，50歲至80歲一年吸菸達30包、還在吸菸或戒菸未超過15年、有家族史的高風險群都應立即做肺部低劑量電腦斷層，早期發現、早期治療，一般民眾50歲起兩年做一次檢查。

林聿騰表示，除了吸菸，空氣汙染、職場工作環境、生活空間、遺傳基因、營養狀況等因素也可能罹患肺腺癌，尤其中部空氣品質不太好，冬季和春冬的境外汙染物與工業汙染經常持續整天，並非早晨空品較好，民眾騎車開車上班之後才變差，如果不看空品就外出路跑，加速肺部吸入髒空氣，無益於健康。

環保署每天定時更新空品訊息，林聿騰說，先看空品預報和最新數據，空品差就不要出門運動，即使早晨車輛少也不宜，如要維持規律運動習慣不間斷，居家環境打掃乾淨，沒發黴物品、沒裝潢建材散發化學物質、乾濕度適宜的情況下，可改在室內運動。

彰化縣是農業縣，很多民眾喜歡沿著田間產業道路路跑，呼吸帶著植物清新氣味的空氣。林聿騰提醒，大宗蔬菜噴灑農藥的時節，最好不要前往這些高風險地區路跑。