提升花東民眾健康及醫療品質 北榮、門諾簽合作意向書

門諾醫院在花蓮地區肩負照顧民眾健康、緊急醫療的責任，以愛心關懷、照顧每一位病人及弱勢族群，深受當地居民的喜愛與信任。

陳威明曾在花蓮鳳林分院服務兩年，親身感受偏鄉醫療資源不足及面臨的限制與挑戰。為守護花東民眾健康，台北榮總與門諾醫院簽署合作意向書，未來將朝「醫療合作」、「醫師人力支援」、「人才培訓」、「學術交流」、「新藥臨床試驗」等多面向合作推展，強化專業醫療服務的廣度與深度。

陳威明表示，上任時便提出五好目標，其中一個好就是「與人共好」，要與台灣各地醫療體系合作。本次簽訂合作意向書，除希望可以提升花蓮地區醫療及學術品質，充分運用雙方各項資源，縮短城鄉醫療差距，為台灣醫療環境盡心力。

為縮短城鄉醫療差距，陳威明特別於今年4月親至北榮玉里分院示範「微創人工膝關節置換手術」，希望藉由他的帶領，讓更多優秀醫療人才願意至偏郷服務。

醫療財團法人門諾醫院董事長賴史忠說，此項合作意向的簽訂，不只是醫療、學術等方面的合作，最大的受惠者是花蓮鄉親。

門諾醫院院長吳鏘亮說，花蓮因地理位置、交通等因素，人才招募不易，與北榮自2012年起便開啟了合作的機緣，包括北榮體系到門諾醫院進行婦產科手術指導、鳳榮體系於2016年至2017年支援門諾醫院急診值班，2014年至今門諾醫院支援鳳榮眼科門診、2018年至2021年，門諾醫院陸續支援鳳榮、玉榮老醫科、神經內科以及血腫科門診。

門諾醫院與台北榮總的簽訂合作意向書，未來雙方將朝「醫師人力支援」、「玉榮、鳳榮、北榮醫療合作」、「次專科訓練」、「建立共訓模式」、「學術討論」、「新藥臨床試驗」等多面向合作，不僅對於雙方醫療合作、學術交流的精進有很大的助益，透過醫療技術、品質的提升，病人可以就近獲得更好醫療，對花蓮鄉親來說是最大的福祉。