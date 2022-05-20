影／遊蕩犬誤入「山豬吊」斷骨截肢 動保團體呼籲禁用
俗稱「山豬吊」的金屬材質彈簧續壓套索及踏板套組陷阱，不僅對台灣黑熊、石虎、長鬃山羊等保育類動物造成危害，更有大量的流浪犬隻截肢傷亡；動保團體今天開記者會，盼能修法，終止違法殘害野生動物的獵具。
遊蕩犬「Penny」2017在宜蘭外澳被發現，牠右前腳被山豬吊吊在樹上，鐵絲纏住的地方到腳掌，嚴重發紅腫脹；「吉安」去年在花蓮縣吉安鄉被發現，右前腳腳掌白骨外露，靠著剩下的一點點肉墊蹣跚走路；「Brook」2020年在陽明山竹子湖被發現，右前腳嚴重發炎即將斷掉，最後還是截肢。
台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，政府推改良獵具、終止誤捕，但實際上法令漏洞與執法無法落實，動保法第14條、野保法第19與21條都要到位；民眾也可在「電商平台」購買；林務局提交行政院修野保法第21條，提高獸鋏強度至全面禁止使用，或經主關機關公告禁止使用的獵捕方法，但法條已躺在行政院一年多。
來台20年的英國人、台灣愛克特動物重生救援協會創辦人Sean表示，在英國沒有這問題，英國使用這些捕獵工具必須要有執照，使用後需要短時間去巡查有沒有捕獵到動物，不會讓動物吊在樹上好幾個星期，但現在應該已經沒有了，他們意識到這工具無論如何改良都是很殘忍的，不論改成什麼口徑大小，動物都會受傷。
Sean表示，不僅會傷害動物，也會傷害小朋友，不僅在台灣山區看到，郊區、露營區、國家公園都看到，如果小孩踩到了，大家會覺得很OK嗎？他認為這工具完全不應該使用。
農委會林務局科長羅伊娟表示，目前修法進行中，未來一定規格大小的獵具才能合法使用，原民也可以跟林務局換新的改良式獵具。
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