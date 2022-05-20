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大豪雨狂襲恆春 氣象局示警：下半天雨區轉往東部

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局預報員謝佩芸說，下半天水氣從東方海面北上，降雨以東部為主。圖／取自中央氣象局直播
氣象局預報員謝佩芸說，下半天水氣從東方海面北上，降雨以東部為主。圖／取自中央氣象局直播

今日清晨開始屏東縣恆春半島地區就出現明顯雨勢，恆春半島更測得3小時降下207.5毫米累積雨量，已達豪大雨標準，是非常強的短時強降雨，也讓當地低窪地區一度出現積水。

中央氣象局預報員謝佩芸說，今日清晨開始屏東地區出現強對流，在屏東、台東都有強降雨，尤其恆春半島測得雨量已達大豪雨等級。下半天水氣從東方海面北上，因此降雨以東部為主，其中已針對綠島、蘭嶼發布大雨特報，西部地區天氣較穩定，但山區仍要注意午後雷陣雨。

謝佩芸說，明天天氣跟今天類似，西半部多雲為主、有可能出現零星雨勢，東半部則易有陣雨，且明天晚間到周日降雨機率會提高，出門建議攜帶雨具。

謝佩芸也說，周日開始到下周四期間，鋒面會在台灣附近，天氣將會較不穩定，但並不是一直都在下雨，將會是時晴時雨的型態，提醒大家注意氣象局最新預報。

屏東縣 恆春

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