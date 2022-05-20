視訊看診病人「全裸出鏡」 醫師滿頭問號：疫情把人逼瘋了？

為因應急遽飆升的確診人數，目前若非急症一律適用視訊看診。不過近日一名醫師透露，在視訊時遇到「特殊個案」，一開鏡頭驚見病人脫光全裸，讓他不禁笑說，「感覺疫情快把人逼瘋了」。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健，昨（19）日在臉書粉專分享近來遇到的有趣病人。他表示，一名男子採線上會診，不料一打開鏡頭，就看見男子裸體出鏡，令他疑惑「是找錯網站嗎？」。

網友們見狀幽默回覆，「有沒有一種可能，他就是要给你看的」、「是在對醫生告白？」、「他可能是想跟醫師比身材吧」，還有人懷疑男子是否在性騷擾，但據醫師觀察，對方並無此意。

此外，他還分享了另一例奇案，有一位女子進到診間看診時，拿著酒精邊噴邊轉圈，連醫師都被噴了滿臉，他無奈笑稱，這位女子應該比照最近當紅的「九天玄女」，改叫「酒精玄女」，網友們也紛紛配合演出留言道，「魔幻舞台～」、「奇女子：降露！降露！」、「用爆米花問診」。