疫情下的喜訊！大千醫院成功為2名染疫孕婦順利接生

苗栗市大千綜合醫院在國內疫情嚴峻的時刻，最近接連迎來喜訊，婦產科團隊這兩天成功為2名染疫的孕婦剖腹產，順利接生兩個男寶寶，採檢都為陰性，母子均安讓醫護團隊感動又開心。

大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，第一位是35歲的孕婦，首次懷孕，因孕前檢查有前置胎盤問題，所以 安排接受剖腹生產，但她在手術前的PCR篩檢為陽性，因此先收治於專責病房，這名孕婦雖有輕微咳嗽，但心肺功能穩定，胎兒監測也正常，收治幾日後她的CT值上升、傳染機率降低，經胸腔內科、婦產科、小兒科及麻醉科團隊共同評估後，決定為孕婦進行剖腹產。

第二位34歲孕婦也是第一次懷孕，這名染疫孕婦症狀輕微並居家照護中，她因胎位不正，原本預計下周剖腹產，但因出現產兆，團隊評估後緊急為她接生。

兩位孕婦手術時都由婦產科、麻醉科、新生兒科醫師及多位護理師組成團隊，佩戴雙層防護、控制空調並全面隔離，手術後完整清潔消毒手術室，在大家全力配合下，順利為孕婦接生。