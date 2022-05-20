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今是世界蜜蜂日 天候異常蜂蜜產量減少 蜂蜜評鑑照辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天是聯合國訂定的「世界蜜蜂日」，受天候異常、荔枝椿象蟲害影響，荔枝、龍眼受災蜜源減少，波及蜜蜂採蜜，造成蜂蜜產量減少。圖／侯姓蜂農提供
今天是聯合國訂定的「世界蜜蜂日」，受天候異常、荔枝椿象蟲害影響，荔枝、龍眼受災蜜源減少，波及蜜蜂採蜜，造成蜂蜜產量減少。圖／侯姓蜂農提供

今天總統就職日，也是聯合國訂定的「世界蜜蜂日」，永續環境生態議題受關注，世界蜜蜂日也受各界重視；今年受天候異常、荔枝椿象蟲害影響，荔枝、龍眼受災蜜源減少，波及蜜蜂採蜜，造成蜂蜜產量減少，嘉義縣政府今年照常辦理國產龍眼蜂蜜品質評鑑，共20名蜂農報名。

侯姓蜂農說，年初至今，荔枝、龍眼紛傳天候降雨受災，波及蜜蜂採蜜，造成蜂蜜產量減少。縣府農業處說，農委會公告嘉縣為辦理荔枝及龍眼，3月下旬霪雨農業天然災害現金救助地區，19日起至30日受理農民申請。

龍眼蜂蜜深受國內消費者喜好，為促進銷售品質提昇，確保蜂農及消費者權益，配合農糧署推廣優質蜂產品驗證制度，由嘉縣農會承辦今年度國產龍眼蜂蜜評鑑作業，報名截止，近期舉辦評鑑。

呼應世界蜜蜂日，南華大學校長林聰明昨天率主管及教授，在校內有機農場種植20株咖啡樹，以及6株龍眼樹等蜜源植物，維護生態環境，減少糧食危機產生，林聰明說，近20年，蜜蜂大量死亡，除病蟲害因素，人類濫用農藥，破壞蜜蜂覓食棲地更是主因。

聯合國糧農組織指出，由於人類影響，集約化農業、單一作物、殺蟲劑和與氣候變遷，物種滅絕較以往高出千倍。導致35%的授粉昆蟲如蜜蜂和蝴蝶面臨滅絕風險，導致水果、堅果和蔬菜歉收，引發飲食不平衡，「生物多樣性公約」已將授粉生物的保護和永續利用列為優先事項。

教授陳世雄說，人們日食三餐，所以其實每一天都是蜜蜂日，人類依賴蜜蜂生存，理當對蜜蜂給予尊重和保護，鼓勵大眾學習養蜜蜂，了解蜜蜂，關心蜜蜂，等於關心自己，關心人類未來。

呼應世界蜜蜂日，南華大學校長林聰明（右四）昨天率主管及教授，在校內有機農場種植20株咖啡樹，以及6株龍眼樹等蜜源植物。圖／南華大學提供
呼應世界蜜蜂日，南華大學校長林聰明（右四）昨天率主管及教授，在校內有機農場種植20株咖啡樹，以及6株龍眼樹等蜜源植物。圖／南華大學提供
呼應世界蜜蜂日，南華大學校長林聰明（右四）昨天率主管及教授，在校內有機農場種植20株咖啡樹，以及6株龍眼樹等蜜源植物。圖／南華大學提供
呼應世界蜜蜂日，南華大學校長林聰明（右四）昨天率主管及教授，在校內有機農場種植20株咖啡樹，以及6株龍眼樹等蜜源植物。圖／南華大學提供

蜜蜂 蜂蜜 荔枝椿象

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