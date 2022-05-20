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暴雨轟炸恆春！屏東縣大豪雨 氣象局發布災防告警訊息

聯合報／ 記者盧逸峰楊德宜／台北即時報導
屏東縣大豪雨。圖／取自氣象局網站
屏東縣大豪雨。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，南方雲系影響，易有短延時強降雨，今天恆春半島有局部豪雨或大豪雨發生的機率，屏東縣有局部豪雨或大雨發生，蘭嶼及綠島有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區：屏東縣。

氣象局已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS），氣象局針對屏東縣恆春鎮發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

屏東縣大豪雨。圖／取自氣象局網站
屏東縣大豪雨。圖／取自氣象局網站

屏東縣 豪雨 氣象局

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