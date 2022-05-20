鄭明典驚呼屏東紫色強對流壓境 彭啟明：劇烈危險降雨

「紫色的來了！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，強對流範圍很小，是上方的砧狀雲放大，強對流區有大雷雨，請小心。

中央氣象局發布豪雨特報，南方雲系影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。並針對屏東縣發布大雷雨的災防告警訊息。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天清晨屏東恆春半島閃電交加，旺盛的對流雲系發展，是很典型西南風潮濕溫暖水氣，配合上地形在陸地上發展起來的對流胞，在夏季時很容易發生這種中小尺度的對流系統。

彭啟明說，目前不少地方累積雨量都破百毫米，尤其是10分鐘的雨量很容易就到達一二十毫米，感受上是相當劇烈又危險的降雨，這類的對流胞，通常只能靠監控，例如發生前幾個小時的跡象，然後密集的提醒與防備，滾動式的修正，進入夏季一定特別留意這種小卻容易致災的對流胞。

彭啟明說，從昨天開始到目前，台灣南方水氣仍旺盛，配合上西南季風，台灣南部及東半部水氣仍多，今天仍有雨勢，也要注意容易有山區午後熱對流發展。

彭啟明表示，而其他地方多雲到晴，有些局部雨勢發展，午後有局部雨。周六則和今天類似，水氣可能略少一些，空檔的時間略增；周日則有北方鋒面及華南雲系東移，南北兩個系統逐步接近，台灣上空的天氣略不穩定，預期延續至下周。

溫度上，彭啟明說，近期雖有偏東北風，但冷空氣都不強，早晚溫度都還有20度以上，但尚未顯著進入夏季30度以上的天氣，濕度雖高但還不太悶熱。

彭啟明說，雖然有鋒面或是華南雲雨帶，但近期這幾個天氣系統結構上都不太強，幾個因素交雜在一起，因此變數較多。但這也造成預測上的變化較多。很類似春天孩子面說變就變的特性，要有心理準備。