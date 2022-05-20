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屏東縣大雷雨 吳德榮：周日起滯留鋒徘徊 注意天氣變化

聯合報／ 記者盧逸峰楊德宜／台北即時報導
今天南部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北近山區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。本報資料照片
今天南部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北近山區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨巴士海峽有對流雲逼近台灣南部，伴隨強降水回波及閃電，屏東有大雷雨

中央氣象局發布豪雨特報，南方雲系影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。並針對屏東縣發布大雷雨的災防告警訊息。

吳德榮說，今天南來水氣增多，大氣不穩定，南部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北近山區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。北部20至30度，中部22至34度，南部22至34度，東部20至32度。

吳德榮表示，明天大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。周日至下周四滯留鋒再度調整回台灣附近南北徘徊，雖然周日、下周一滯留鋒結構比較鬆散，仍有激發對流胞的機率；其影響範圍相對較小、時間較短，且以午後的機率較高。

他說，下周二至周四滯留鋒結構比較紮實，發展對流胞的機率更為提高，影響範圍亦擴大；應注意對流胞所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮說，27日至29日滯留鋒仍在台灣附近徘徊，強降雨的威脅還存在；其他國家如美、加模式的最新模擬亦顯示，也未脫離多雨的型態，但其間有不小的差異，應繼續觀察。

屏東縣 吳德榮 大雷雨

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