端午節台鐵不加班有轉機？工會：要看交通部具體承諾

國內新冠疫情嚴重，部分民眾瘋搶「清冠一號」，亂象叢生，不但確診者搶喝，甚至有未確診者、無症狀者也買來要「喝保養」，中部已出現清冠一號缺貨情形。 有民眾照網路流傳藥方自行到中藥行買「清冠一號」藥材煮來喝。中醫師提醒，清冠一號為處方用藥，型態是濃縮製劑，不要看到「清冠」、「抗冠」字眼就搶買，有的只是防疫茶或「類清冠」，未經中醫師看診開處方的藥材隨便煮來喝，不但達不到保健效果，還可能喝出問題。

2022-05-19 15:00