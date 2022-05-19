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端午節台鐵不加班有轉機？工會：要看交通部具體承諾

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵工會將於25日召開擴大常會，工會將視交通部的回應及具體承諾，討論是否取消端午不加班行動。 圖／聯合報系資料照片
台鐵工會將於25日召開擴大常會，工會將視交通部的回應及具體承諾，討論是否取消端午不加班行動。 圖／聯合報系資料照片

台鐵公司化爭議未解，台鐵工會發動端午、中秋、國慶與九合一大選投票日不加班連署，恐對端午連假疏運造成衝擊，交通部長王國材今日在立法院答詢時，強調仍以「結束紛爭」為首要目標，端午節疏運應變計畫希望是備而不用。

另據了解，台鐵工會將於25日召開擴大常會，理事長陳世杰表示，會關注近期交通部與台鐵的回應與具體承諾，於會議中討論端午不加班行動是否取消。

台鐵工會昨日與交通部、台鐵進行9小時的馬拉松式協商會議，會議中針對「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等議題進行討論協商，但仍未達共識。

會議後工會仍主張，若資方再不拿出誠信原則及務實態度面對工會訴求，目前推動之國定假日不加班活動將持續進行。

台鐵公司化 交通部長 加班

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