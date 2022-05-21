餐桌上的美味主「餃」 網友熱議餃類全在這
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「餃類料理」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的各式餃類。
每個家庭都會有一兩種常備糧食，而餃類不僅方便快速，口味也很多元，再加上一點巧手，又可以創造出各式各樣的吃法，可說是現代人日常生活最熟悉又最方便的食物之一。
百變「水餃」成囤糧首選 微波「鍋貼」高CP值不輸現煎
觀察網友討論發現，「水餃」、「餛飩」獲得最多討論，不僅是因為餡料口味多元，能料理的方式也千變萬化，水餃蒸、煎、煮、炸烹調後各有不同風味，而餛飩拌入辣油及蔥花又能做成開胃的紅油抄手等等料理，深受許多民眾的喜愛，紛紛分享自己喜愛的吃法，如「喜歡蒸餃的嚼勁，而且不用顧，懶人吃法」、「放不沾鍋煎（煎餃）」、「（餛飩）滾一下就很好吃了，而且快又方便」等等，加上疫情居家的緣故，冷凍水餃、餛飩成為許多民眾囤糧必備，因而成為話題焦點之一。
而撲鼻的香氣與酥脆的口感，使「鍋貼」成為許多上班族的午餐首選，不過隨著近來物價上漲，一顆鍋貼的價錢也逐漸上升，讓民眾們可說是叫苦連連，像是「鍋貼雖然還是酥脆好吃啦，但一顆6塊真的好貴」、「外送一個9元…」，因此就有人推薦超商的微波鍋貼並表示「一包7個30元CP值蠻高的」、「內餡醬汁鹹鹹的很香、皮也很脆，不比外面的差」等，可說是小資族的另一福音。
除了主食類的餃子以外，也有網友提到放入火鍋中便能畫龍點睛的餃類，如「蝦餃」、「蛋餃」，吸飽湯汁的內餡也深受不少人喜愛，網友說「大推桂冠，皮厚但內餡都很扎實，很滿足」、「西北不錯，口感一點都不輸手工的」等。另外像「水晶餃」則是滷味必點品項之一，諸如「QQ的皮」、「彈牙的口感」都是網友推薦一定要嚐鮮的理由。
餃類料理五花八門，除了網友們提及的之外，還有許許多多的種類，無論是當主食、或是做配料吃都十分合適，如此豐富又美味的料理你怎麼能不愛呢！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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