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教你聰明吃、健康瘦！「最美營養師」人氣居冠

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
教你聰明吃、健康瘦！「最美營養師」人氣居冠。 圖片來源／unsplash
教你聰明吃、健康瘦！「最美營養師」人氣居冠。 圖片來源／unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月網友熱議的五大營養師有哪些。

近年來現代人越來越注重飲食健康，除了參照醫師建議外，許多營養師也會不藏私地在網路上分享許多相關知識，讓民眾可以簡單理解、輕鬆把關自己的健康！

美女營養師帶你日常吃得健康 外食族就跟著這些營養師吃

TOP5網友熱議人氣營養師 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
TOP5網友熱議人氣營養師 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

隨著近幾年帶起的健康飲食風氣，許多民眾對於日常攝取營養有諸多的關注，其中有美女營養師之稱的「高敏敏」，時常在社群上宣導健康知識、解說日常飲食須注意的地方，又以其身為「媽媽」的身分角色，樂於分享哺乳經驗與餵母奶的相關營養知識，在臉書粉絲團擁有相當高的人氣，再加上高敏敏營養師在三月份出版了有關日常飲食的營養知識書籍，因而在近期內累積較多的討論聲量。

而提倡飲食搭配運動瘦身的營養師「張佩蓉」，除了時常提醒網友在執行各類運動時所需注意的相關事項，也會在自己的頻道中發起「約騎」的戶外活動，或參加路跑、鐵人三項、滑長板等貼文內容，吸引不少正在運動瘦身的網友目光。

近期受網友熱議的人氣營養師還有如「好味營養師品瑄」、「營養師 Ricky」及「營養師 杯蓋」等人，也因分享各種外食族如何在超商或速食店等處攝取足夠營養的頻道內容，讓許多民眾在食材的挑選上有更深入的了解。

你也有喜歡的人氣營養師嗎？不妨趁機追蹤幾個你喜愛的營養師，除了可日常獲取營養相關知識外，也能協助你安排三餐更健康！

觀看原文→https://bit.ly/3Pvw90o

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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