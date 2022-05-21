快訊

會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初夏限定花海！全台繡球花綻放熱點登場

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
初夏限定花海！全台繡球花綻放熱點登場。圖片來源/unsplash
初夏限定花海！全台繡球花綻放熱點登場。圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「繡球花」話題的網路聲量表現，帶您了解全台七大熱議繡球花景點在哪裡。

邁入五月初夏，天氣漸熱，也迎來繡球花繽紛綻放的季節。無邊無際，一朵又一朵比臉還大的繡球花，是近年最吸睛的花海密碼與打卡熱點之一。

陽明山「繡球」錦簇引注目，全台七大打卡熱點出爐

觀察網友熱議的繡球花景點，發現提到繡球花，許多民眾總是第一個想到「陽明山竹子湖」，尤其竹子湖地區偏酸的土壤性質，讓會隨著土壤酸鹼度變色的繡球花有了更多顏色上的變化，如高家繡球花園、大梯田花卉生態農場等處便是年年開園便引發熱議，也成為不少民眾前往拍攝婚紗照的熱門景點。

熱議繡球花景點Top7網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖
熱議繡球花景點Top7網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

而除了北部陽明山的繡球花海，南投「杉林溪森林生態園區」因位處較高海拔，許多民眾除了森林芬多精外，也為了園區內花卉中心的繡球花慕名而來，加上園區去年（2021）因疫情影響而暫停開放，因此常見民眾請益「（今年）杉林溪的繡球花開了嗎」、「杉林溪空氣好、繡球花又美，值得走走」等，可見民眾萬分期待的心情。

另外如「武陵農場」、「花露農場」、「薰衣草森林(新竹)」及「心之芳庭」等花園農場的繡球花也備受矚目，由桃園市政府舉辦的繡球花季也在「枕頭山商圈」準備百花齊放。想利用休閒時光到寬闊的戶外花海充電的民眾，在保持社交距離的前提下，趕緊把握夏季限定的繡球花海吧！

觀看原文→https://bit.ly/3NAKdnJ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

陽明山

延伸閱讀

春夏百花齊放 陽明山賞百合、大佳河濱看金黃花海

史上最浪漫泡澡！京都旅館初夏限定「繡球花風呂」 入住就有繡球花浴池、京都甜點、特選茶等著你

北部最美「10萬株金針花海」打卡新秘境！桃園大溪就有大片平地繁星免費拍

搭機捷就能到！桃園大古山「野百合光合派對」限時9天賞炫幻燈飾步道、夜景與花海

相關新聞

十三行博物館辦數位展 線上抽獎明截止

新北市文化局為響應國際博物館日，2022年的主題為「博物館的力量」，文化局近日舉辦多項線上互動抽好禮活動，讓民眾無論線上...

往豐原、東勢更方便 國4豐勢交流道東匝道30日通車

用路人引頸期盼的國道4號豐勢交流道東行出口匝道已於20日完成通車勘驗，預計於5月30日上午11時提前開放通車，將提供民眾...

「台鐵大腦」傳十多人染疫 局長杜微視察分流辦公情形

國內新冠肺炎疫情嚴峻，有台鐵大腦之稱、維持線上車輛調度的綜合調度所，日前也傳出有十多人陸續染疫。台鐵局長杜微昨日親自前往...

初夏限定花海！全台繡球花綻放熱點登場

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「繡球花」話題的網路聲量表現，帶您了解全台七大熱議繡球花景點在哪裡。

旅讀週曆／分享一間你最愛的博物館　居家也能線上賞十三行博物館

你喜愛逛博物館嗎？每年5月18日是國際博物館日，2022年的主題為「博物館的力量（The Power of Museums）」，希冀傳遞博物館具有「永續發展」、「數位創新」及「社群教育」3種翻轉世界的力量，而這一天新北市5館1園也活用這3大層面之力，讓民眾在家就能感受。

保鑣綁老闆／台中商人曾差點被擄特聘心腹保鑣 卻反遭勒贖撕票

外傳博弈起家的台中商人施家金，2014年8月18日清晨遭擄走，家屬很快接到勒贖5000萬元電話，迅速匯了3000萬元贖金卻等不到施返家。警方當天傍晚找到施家金的轎車，開啟後車廂就聞到濃濃血腥惡臭，辦案人員發現車廂絨布吸滿血就直覺「慘了」，在意外發生後第七天找到屍體，確認施遭撕票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。