初夏限定花海！全台繡球花綻放熱點登場

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「繡球花」話題的網路聲量表現，帶您了解全台七大熱議繡球花景點在哪裡。

邁入五月初夏，天氣漸熱，也迎來繡球花繽紛綻放的季節。無邊無際，一朵又一朵比臉還大的繡球花，是近年最吸睛的花海密碼與打卡熱點之一。

陽明山「繡球」錦簇引注目，全台七大打卡熱點出爐

觀察網友熱議的繡球花景點，發現提到繡球花，許多民眾總是第一個想到「陽明山竹子湖」，尤其竹子湖地區偏酸的土壤性質，讓會隨著土壤酸鹼度變色的繡球花有了更多顏色上的變化，如高家繡球花園、大梯田花卉生態農場等處便是年年開園便引發熱議，也成為不少民眾前往拍攝婚紗照的熱門景點。

熱議繡球花景點Top7網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

而除了北部陽明山的繡球花海，南投「杉林溪森林生態園區」因位處較高海拔，許多民眾除了森林芬多精外，也為了園區內花卉中心的繡球花慕名而來，加上園區去年（2021）因疫情影響而暫停開放，因此常見民眾請益「（今年）杉林溪的繡球花開了嗎」、「杉林溪空氣好、繡球花又美，值得走走」等，可見民眾萬分期待的心情。

另外如「武陵農場」、「花露農場」、「薰衣草森林(新竹)」及「心之芳庭」等花園農場的繡球花也備受矚目，由桃園市政府舉辦的繡球花季也在「枕頭山商圈」準備百花齊放。想利用休閒時光到寬闊的戶外花海充電的民眾，在保持社交距離的前提下，趕緊把握夏季限定的繡球花海吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》