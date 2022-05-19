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77礦場需補原民諮商 亞泥、潤泰等9大礦場要補辦環評

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
亞泥新城礦區。圖／地球公民基金會提供
亞泥新城礦區。圖／地球公民基金會提供

行政院會今天通過「礦業法」修正草案，除「刪除霸王條款」，草案也要求新設礦場需辦原民諮商同意，既有礦業用地待新法上路後，也須期限一年內補辦；另有9大礦場要重做環評，包含亞泥、宜大、潤泰、理建、理新礦業等，另31個小礦場則需補做環境影響調查報告書及其因應對策。

經濟部次長林全能表示，未來新礦業用地核定前，需辦理原民諮商同意；既有礦業用地也須在一年內一次性補辦。若一年內沒有辦理、未獲同意或延宕程序，違者將面臨停工，最重將廢止礦業用地。

據統計，全台目前有139個礦場，依據原基法規定中用地，有77個礦場需在一年內重做原民諮商；另外，針對一次性環評，有九個大礦場（5萬公噸以上、面積2公頃以上）需重做環評，主要分布在東部，包含宜大石礦、亞泥；另有31個小礦場，僅需依環評法28條做環境影響調查報告書及其因應對策。

九大礦場包含亞O水泥股份有限公司、潤O精密材料股份有限公司、宜O石礦股份有限公司、理O礦業股份有限公司、理O礦業股份有限公司、大O石礦股份有限公司、鴻O礦業股份有限公司、大O瓷土礦業有限公司、林O煜。

針對未來申請礦權展限，是否要求補做環評，由於上一版的礦業法修法有納入需辦環評。對此，經濟部礦務局主秘徐銘宏表示，由於現行環評法認定標準中，針對礦權展現有規定需辦環評，但因當時要配合礦業法上路，實施日期還未公布，礦務局將續與環保署溝通。

環評 礦業法

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