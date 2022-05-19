注意！周日起變天 氣象局預告下一波鋒面將報到

中央氣象局今日指出，未來一周天氣仍不穩定，今、明兩天受到南方雲系影響，東半部、南部都有局部短暫陣雨，周六降雨較緩和，但周日起各地降雨機率增加。

氣象預報員李孟軒說，目前東部外海對流旺盛，綠島、蘭嶼昨晚到今天都有陣雨甚至局部大雨，中南部各縣市也要注意局部大雨發生。李孟軒說，周五天氣一樣受南方雲系影響，中南部山區、南部、東半部都會出現降雨，其他地區則是多雲；周六降雨會較為舒緩，中南部山區、南部、東半部，北部仍有零星降雨。

李孟軒也說，周日起受到鋒面影響，全台都有較明顯降雨，會影響到下周四，民眾出門時記得攜帶雨具，留意氣象天氣資訊。在氣溫部分，今天到周六北部約為26度，中南部則為28至30度，周日之後鋒面影響，氣溫會下降，北部氣溫會是舒適的20至24度，中南部則是氣溫偏高，降雨時氣溫會較舒適。