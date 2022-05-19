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瀉藥「便通樂」成分不足 90萬顆恐早吃下肚難追回

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
興中美生技有限公司生產的便秘用藥「中美便通樂膜衣錠」，因食藥署查廠時發現該藥品主成分含量不足且藥效釋放效果不佳，而被要求回收一批。圖／食藥署提供
興中美生技有限公司生產的便秘用藥「中美便通樂膜衣錠」，因食藥署查廠時發現該藥品主成分含量不足且藥效釋放效果不佳，而被要求回收一批。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天發布藥品回收訊息，興中美生技有限公司生產的便秘用藥「中美便通樂膜衣錠」，因食藥署查廠時發現該藥品主成分含量不足且藥效釋放效果不佳，而被要求回收一批，回收期限為7月4日。不過這批藥品共90萬顆早已全數流入市面，恐早被民眾吃下肚。

「中美便通樂膜衣錠(番瀉葉苷)」主成分為SENNOSIDE，適應症為緩解便祕。食藥署監管組科長傅淑卿表示，去年年底針對有疑慮或是生產高使用量用藥的藥廠進行專案抽查，發現這款藥品的主成分含量不到八成，低於原本規格為90％至110%。另外溶離度試驗結果也未能於原本要求120分鐘內釋放主成份，藥品吸收差，使用藥效不佳。因此回收一批（D10S）

傅淑卿表示，目前查到一批藥品有此違規情形（批號：D10S），因此先要求回收這一批、共90萬顆，其餘將要求廠商查驗，並於7月4日回報調查結果。

根據健保資料庫顯示「中美便通樂膜衣錠」去年申報量為2.4億顆，但這款藥品為指示用藥，藥師也可自行調劑，使用量恐有低估；而由於這批藥品於2019年生產，生產至今已逾三年，已全數流入市面。不過傅淑卿表示，確切回收數量還要等廠商回報。目前類似的藥品有11張有效許可證，民眾不至於有缺藥疑慮。

食藥署 健保

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