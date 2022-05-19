還原協商為何開到半夜 台鐵工會爭安全委員會拉高層級

台鐵公司化爭議未解，交通部次長胡湘麟18日邀集勞動部次長王安邦、台鐵局長杜微、台鐵工會代表召開協商會議，會議中針對「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等大議題進行協商。台鐵工會認為，本次會議是歷次以來最實質的討論。

台鐵工會秘書長吳長智說，胡湘麟在鐵道界服務多年，在許多討論議題上比較有概念，與過去公聽會、協商會議宛如「對牛彈琴」的狀況不同，是進行實質的協商。

會議中針對安全議題討論許久，吳長智也說，工會要求「安全委員會」拉高層級，不能只設在董事會下面，要是類似運安會的獨立超然組織，來確保台鐵未來行車安全，而且委員會必須要有基層員工參與，落實安全與執行，也盼這次會議的訴求能讓立委看到，明（20）日立院朝野協商時能有具體討論。

吳長智說，鐵路改革是必然的，但台鐵待遇有待提升，雖然日前台鐵對外宣稱平均薪資有3.7萬，但這是高估的數字，有不少同仁都是領3萬出頭的薪水。而且主管加給也不多，但主管要扛的責任多很多，因此包括車站、段、處等各級主管都缺人，也有許多人考量待遇，甚至轉而準備考試要另謀高就。

交通部長王國材今日在立法院答詢時，強調仍以「結束紛爭」為首要目標，端午節疏運應變計畫希望是備而不用。但目前工會仍主張，若資方再不拿出誠信原則及務實態度面對工會訴求，目前推動之國定假日不加班活動將持續進行。