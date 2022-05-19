屈臣氏全台100間指定門市開賣「唾液快篩試劑」！同步推居家照護必備秘笈

本土疫情持續升溫，家庭用快篩試劑的需求量也大增，屈臣氏宣布5月20日於全台100間指定門市上架「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」供民眾選購，每劑售價175元，售完為止。此外，屈臣氏專業藥師也分享「居家輕症照護秘笈」。販售門市查詢網址為https://www.watsons.com.tw/covid-19-2。

屈臣氏以消費者需求出發，期望透過眾多精選防疫商品及健康補給商品，為消費者提供個人化的貼心防疫物資選擇，正處於居家隔離的消費者也可透過「閃電送」服務，不僅抗疫期間消費滿額享免運優惠，最快3小時即可宅配送達。

面對疫情的日常及隔離生活，洗手乳、乾洗手、酒精濕紙巾、清潔用漂白水等皆是日常家用必購入的常備品，個人清潔用品也應一併補貨，主動備妥個人居家防疫包，避免突發狀況省去需要臨時添購的煩惱。

隨著疫情持續升溫，民眾也應隨時關注自己身體狀況，家中準備血氧機、體溫計、快篩試劑等，監測身體狀態以防突發反應狀況。除了家用唾液快篩試劑，屈臣氏門市也有販售一般家用快篩試劑、血氧機、體溫計等。除了日常均衡飲食之外，可補充維他命C、維他命B、益生菌等營養素。