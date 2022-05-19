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販售門市增加1倍！超過6,400家7-ELEVEN、康是美陸續開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
超過6,400家7-ELEVEN、康是美共同響應政府便民防疫即日起陸續開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
超過6,400家7-ELEVEN、康是美共同響應政府便民防疫即日起陸續開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN、康是美持續響應政府便民防疫，為滿足各地民眾對於快篩試劑需求，除了北北基桃門市持續販售外，即日起將陸續擴大至全門市，整體販售門市增加1倍。即日起7-ELEVEN領有藥商執照許可超過6,000間門市、康是美約400間門市限量開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止。

7-ELEVEN與康是美持續與廠商接洽引進多元快篩試劑，5月14日更率零售通路之先，引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，首批已完售。目前店內持續販售多款快篩試劑品牌，7-ELEVEN有「福爾威創家用抗原快速檢驗套1入／5入」、「銳偵家用新冠抗原檢測試劑單入」、「台塑家用新冠抗原快速試劑單入」等；康是美則有「銳偵家用新冠抗原檢測試劑單入」、「長興家用新冠抗原快速試劑單入」等。各地總計超過6,400家門市將偕同政府防疫，依循政府防疫政策販售「亞培Panbio家用快篩試劑單入」成為最有力的防疫後盾。

使用低接觸支付購買快篩試劑安心又便利，7-ELEVEN與康是美皆可使用OPEN錢包、icash Pay、icash2.0等3大支付工具結帳，OPENPOINT會員更可直接使用OPENPOINT點數購買快篩試劑，1點折抵1元，可輕鬆以180點將「亞培Panbio家用快篩試劑單入」直接帶回家。

7-ELEVEN與康是美持續響應政府便民防疫，為滿足各地民眾對於快篩試劑需求，除北北基桃門市持續販售外，即日起將陸續擴大至全門市，整體販售門市增加1倍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與康是美持續響應政府便民防疫，為滿足各地民眾對於快篩試劑需求，除北北基桃門市持續販售外，即日起將陸續擴大至全門市，整體販售門市增加1倍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與康是美皆可使用OPEN錢包、icash Pay、icash2.0等3大支付工具結帳，OPENPOINT會員更可直接使用OPENPOINT點數購買快篩試劑，1點折抵1元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與康是美皆可使用OPEN錢包、icash Pay、icash2.0等3大支付工具結帳，OPENPOINT會員更可直接使用OPENPOINT點數購買快篩試劑，1點折抵1元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與康是美持續與廠商接洽引進多元快篩試劑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與康是美持續與廠商接洽引進多元快篩試劑。圖／7-ELEVEN提供

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