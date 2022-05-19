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原能會降級與國際背道而馳？ 謝曉星：有問題但要克服

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
原能會主委謝曉星上午出席立法院教育及文化委員會備詢時對於行政院通過將原能會改制為核能安全委員會，從二級降為三級機關表示，改制通過將成為獨立機關，直接向行政院長負責，某種程度來說，就能「直達天聽」。記者黃義書／攝影
原能會主委謝曉星上午出席立法院教育及文化委員會備詢時對於行政院通過將原能會改制為核能安全委員會，從二級降為三級機關表示，改制通過將成為獨立機關，直接向行政院長負責，某種程度來說，就能「直達天聽」。記者黃義書／攝影

行政院通過組織改造方案，把原子能委員會改制為「核能安全委員會」，也就是從政府的二級機關降為三級，立委憂心，降級恐影響管制位階，或是造成跨部會協調不對等；原能會主委謝曉星說，確實會有問題，但是，要想辦法克服。他也提到改制後主秘以上受到波及，現在還在爭取中。

立法院教育文化委員會今天進行大學法部分條文修正草案逐條審查，其中也包括原能會的預算解凍案。

立委林奕華表示，組改不只降級而已，還是很嚴重的降級，以後核能安全如果以五個委員來說的話，未來只要兩個人就可以決定了，到底有沒有把核能安全當作一回事？全世界都是把核能組織往上調，只有台灣往下調。質疑改制與國際背道而馳。

立委張廖萬堅表示，像核一廠核二廠的乾式貯存廠都卡關，核廢料貯存場選址也都沒有下文，你們怎樣子(組改降級)，未來會不會雪上加霜？

謝曉星表示，他會直接把困境向行政院長報告，院長一定會安排，看怎麼樣去處理這件事情。

他表示，行政院組改勢在必行也迫在眉睫，基於行政倫理，也要尊重配合相關的改制工作，確實降級會有些問題與壓力，過行政院跨部會協商的方式，看看能不能克服問題；現在最大的重點，是組改後，變成獨立幾關，至於機關降為幾級，他個人認為這不是很重要 ，重要的是，如果是獨立機關，就是對行政院長負責，如果是一級的管制機關，就對總統負責。

謝曉星說，層級的部分，他現在是對行政院長負責，過去二級的時候，也是行政院的原子能委員會，但是他並不是一個獨立，這次是一個完全獨立的機關，上面沒有二級單位，講白一點，就是上達天聽，行政院下面的，就是直接向行政院長負責

謝曉星表示，至於人力跟資源的部分，當然希望有一定的人員支援、財力到位；改制後主秘以上受到波及，現在還在爭取中，因為職位名稱可能有一點變化，譬如說處長變成組長 ，主任秘書仍希望維持十一到十二職等。

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