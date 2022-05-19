原能會降級與國際背道而馳？ 謝曉星：有問題但要克服

行政院通過組織改造方案，把原子能委員會改制為「核能安全委員會」，也就是從政府的二級機關降為三級，立委憂心，降級恐影響管制位階，或是造成跨部會協調不對等；原能會主委謝曉星說，確實會有問題，但是，要想辦法克服。他也提到改制後主秘以上受到波及，現在還在爭取中。

立法院教育文化委員會今天進行大學法部分條文修正草案逐條審查，其中也包括原能會的預算解凍案。

立委林奕華表示，組改不只降級而已，還是很嚴重的降級，以後核能安全如果以五個委員來說的話，未來只要兩個人就可以決定了，到底有沒有把核能安全當作一回事？全世界都是把核能組織往上調，只有台灣往下調。質疑改制與國際背道而馳。

立委張廖萬堅表示，像核一廠核二廠的乾式貯存廠都卡關，核廢料貯存場選址也都沒有下文，你們怎樣子(組改降級)，未來會不會雪上加霜？

謝曉星表示，他會直接把困境向行政院長報告，院長一定會安排，看怎麼樣去處理這件事情。

他表示，行政院組改勢在必行也迫在眉睫，基於行政倫理，也要尊重配合相關的改制工作，確實降級會有些問題與壓力，過行政院跨部會協商的方式，看看能不能克服問題；現在最大的重點，是組改後，變成獨立幾關，至於機關降為幾級，他個人認為這不是很重要 ，重要的是，如果是獨立機關，就是對行政院長負責，如果是一級的管制機關，就對總統負責。

謝曉星說，層級的部分，他現在是對行政院長負責，過去二級的時候，也是行政院的原子能委員會，但是他並不是一個獨立，這次是一個完全獨立的機關，上面沒有二級單位，講白一點，就是上達天聽，行政院下面的，就是直接向行政院長負責

謝曉星表示，至於人力跟資源的部分，當然希望有一定的人員支援、財力到位；改制後主秘以上受到波及，現在還在爭取中，因為職位名稱可能有一點變化，譬如說處長變成組長 ，主任秘書仍希望維持十一到十二職等。