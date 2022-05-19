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本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

家事勞工語文課程「秒殺」許銘春：加5千名額

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
勞動部長許銘春上午出席立法院社福及衛環委員會，對於「移工留才久用方案」的家事勞工語文檢定課程「秒殺」。許銘春就此表示，將協調教育部加開5千個名額。記者黃義書／攝影
勞動部長許銘春上午出席立法院社福及衛環委員會，對於「移工留才久用方案」的家事勞工語文檢定課程「秒殺」。許銘春就此表示，將協調教育部加開5千個名額。記者黃義書／攝影

勞動部長許銘春上午出席立法院社福及衛環委員會就「因應COVID-19疫情蔓延，如何保障勞工勞動權益及如何具體防治職場霸凌」、「如何因應2028年後勞保年金破產危機」、「如何達成蔡英文總統所提基本工資三萬元之夢想」進行專題報告並備質詢。對於「移工留才久用方案」實施後，受僱於個人的家事勞工（看護工）要報名語文檢定課程，卻僅有2千個名額。雇主抱怨移工語文檢定課程「秒殺」無法報名。許銘春就此表示，將協調教育部加開5千個名額，讓有需求的移工都可順利報名。

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