家事勞工語文課程「秒殺」許銘春：加5千名額
勞動部長許銘春上午出席立法院社福及衛環委員會就「因應COVID-19疫情蔓延，如何保障勞工勞動權益及如何具體防治職場霸凌」、「如何因應2028年後勞保年金破產危機」、「如何達成蔡英文總統所提基本工資三萬元之夢想」進行專題報告並備質詢。對於「移工留才久用方案」實施後，受僱於個人的家事勞工（看護工）要報名語文檢定課程，卻僅有2千個名額。雇主抱怨移工語文檢定課程「秒殺」無法報名。許銘春就此表示，將協調教育部加開5千個名額，讓有需求的移工都可順利報名。
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