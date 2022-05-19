家事勞工語文課程「秒殺」許銘春：加5千名額

社會經濟地位構成一個人的身分，這種外衣可透過塑造，讓自己看起來更有能力、更成功，因為看起來高人一等，所以人們對追求富裕的假象樂此不疲。但表現富裕在職場不見得有利，發表於《人格與社會心理學》期刊研究發現，如果要找團隊成員，人們不喜歡炫耀社會地位的人，認為那些人更關心自己的利益。

2022-05-19 10:05