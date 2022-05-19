新北推5條遊程路線 搭乘捷運遊古蹟
受疫情影響，國人仍無法出國旅遊。新北市觀光旅遊局精選5條捷運遊程，搭乘舒適便利的捷運就能抵達城市裡的小秘境，走向古蹟，來一場時光探險之旅。
搭乘捷運環狀線走讀中和與板橋，從橋和站出發，首先來到員山公園有著超長溜滑梯及溜索等設施，是親子旅遊的好去處，市定古蹟海山神社殘跡，現存有石牆、鳥居基座及防空壕等殘跡。接著轉乘到捷運板南線的府中站，板橋放送所是日據時期台灣五大廣播設施之一，保存完整的百年古蹟-林本源園邸，慈惠宮寺廟內外雕樑畫棟，華麗精緻。市定古蹟迪毅堂，內部的門神繪畫與麒麟濕壁畫皆出自於廟宇繪畫大師蔡龍進之手。
三蘆復古風華一日遊，首站來到三重盛極一時的碧華布街，整條街記錄了台灣成衣界的興衰史，現已轉型為布莊博物園區，著名的碧華寺，現今已為儒、道、佛，三教合一的寺廟。搭捷運到三民高中站，造訪已有50多年歷史的老餅舖─龍鳳堂，朝聖紀念鄧麗君的麗君餅，湧蓮寺是蘆洲當地居民的信仰中心，最特殊的裝飾技法是有為數不少的飛天樂伎雀替。
已有3百多年歷史的新莊老街，古蹟廟宇、百年傳統老店林立，是台灣發展史的縮影。由中正路直行來到响仁和鐘鼓廠，百年技藝製造的鐘鼓品質優良，還能欣賞難得一見的製鼓過程，沿途還可參拜廣福宮、福德祠、文昌祠、慈祐宮、潮江寺等宮廟，不妨順道捻炷香，祈求闔家平安，諸事大吉。傍晚時分來到新莊廟街夜市打牙祭，品嘗各式傳統美食料理。
泰山曾有「芭比娃娃故鄉」的美名，想要找尋老記憶，不妨參觀泰山娃娃產業文化館，號稱「北台首學」的明志書院，特別的是古人在書院前所建的焚紙爐，用意在提醒學子需珍惜知識，不用的紙或書本需焚化，以示對知識的尊重。中午到高居全國零售市場政府評鑑前四名的泰山公有零售市場逛逛，品嘗地方美食快炒小吃。午後可到辭修公園及泰山森林書屋，適合親子同訪。
搭乘捷運紅線到淡水，漫步至海關碼頭，參加「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，也可坐到關渡站轉乘紅13公車，至十三行博物館參與「新北考古生活節」，若想充實行程推薦周邊的八里共融式特色公園，適合小孩fun電的最佳場所。傍晚日落，親子漫步八里老街享用在地美食。
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