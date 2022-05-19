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本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

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醫院外小鏡頭 透露父母不捨與無奈

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
國內新增確診人數突破八萬大關，民眾湧入醫院PCR拿藥，不論晴天雨天，都是大排長龍景象，許多人拿著椅子，或蹲或坐，在長長的隊伍中，默默的等待。記者杜建重／攝影
國內新增確診人數突破八萬大關，民眾湧入醫院PCR拿藥，不論晴天雨天，都是大排長龍景象，許多人拿著椅子，或蹲或坐，在長長的隊伍中，默默的等待。記者杜建重／攝影

北部某醫院的急診室外，防疫門診窗口外，排滿等待拿藥的民眾，一旁另個窗口，坐著一個約莫三、四歲的小朋友，在等待父母的過程中，難忍倦意，斜倚著窗台睡覺，靜靜的等待。

國內新增確診人數突破八萬大關，雙北確診人數不斷增加，民眾紛紛湧入醫院PCR拿藥，不論晴天雨天，連日來都是大排長龍景象，許多人貼上臉書調侃自己，也揶揄政府失能，但說歸說，隊伍還是要排，人多還是要等，再多的無奈終究還是得面對。

經過多日終於讓政府了解到民眾擠到醫院快篩人潮的亂象，配套措施逐漸跟上疫情擴散的腳步，稍解天天排隊的人龍，除了各地政府增加中大型快速篩檢站，另一措施就是醫院加開防疫門診，讓快篩陽性的民眾可以透過特別設置在戶外的窗口一條龍作業，快速通關領藥離開。

只是快篩陽性的民眾還是不斷湧入醫院PCR採檢，排檢的人潮依舊天天上演，加上停課的學校與幼兒所越來越多，就算沒有確診，許多家長也不得不請假在家帶小孩，若需要到醫院看診，在小孩沒人可帶的情況下，家長只好帶著小朋友，冒著染疫風險到醫院外排隊領藥，只得讓他暫時坐在窗台上等候，奈何時間一久，小朋友睏了，也睡著了。

排隊等待的人龍與小朋友的倦容，看似同樣的枯燥與無奈，卻是反應出極大的諷刺與人民心中的不安，透露國內目前正在上演的生活日常。

醫院的急診室外，防疫門診窗口旁，一位小朋友坐在窗台上，在等待父母的過程中，難忍倦意，斜倚著窗台睡覺，靜靜的等待。記者杜建重／攝影
醫院的急診室外，防疫門診窗口旁，一位小朋友坐在窗台上，在等待父母的過程中，難忍倦意，斜倚著窗台睡覺，靜靜的等待。記者杜建重／攝影

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