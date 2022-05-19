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配合民法修正！18到20歲同婚 不用再經法定代理人同意

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
今年是同婚合法化三周年。圖／聯合報系資料照片
今年是同婚合法化三周年。圖／聯合報系資料照片

立法院2020年三讀通過「民法」部分條文修正草案，將規定成年年齡下修至18歲，行政院會今天通過法務部「司法院釋字第七四八號解釋施行法」部分條文修正草案，配合民法修正，明年元旦起，18到20歲同婚不用再經過法律代言人同意。

行政院長蘇貞昌表示，本案配合民法下修成年及結婚年齡為18歲，明年112年元旦施行，與民法施行一致。

2019年5月17日，立法院三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，並於同年5月24日正式生效，揭示同性伴侶可準用「民法」婚姻章規定的婚姻權益，台灣成為亞洲第一個同性婚姻（後稱同婚）合法的國家。

由於現行同性辦理「結婚登記」最低年齡為18歲，條文中也明定，「未成年人應得法定代理人同意。」但因立法院前年三讀通過民法修正案，成年的年齡從20歲降到18歲，本次修法刪除該規定，今天在行政院會中討論通過。

法務部次長陳明堂說明，現行法規第三條第一項規定，要滿18歲才能同婚，但18歲至20歲要經過法律代言人同意，這次配合民法修正下修成年年齡，本次修法後，明年開始，成年年齡降到18歲，18到20歲同婚不用再經過法律代言人同意。

同婚 同性婚姻 婚姻平權

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