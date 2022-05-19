取材台灣傳統澡堂 Aesop信義誠品新店暖色寧靜感登場
每回新店開幕，總會對當地傳統致敬的Aesop，在誠品信義店中，Aesop的新店再度登場，靈感來自台灣傳統澡堂與居家浴室，大量使用暖色調裸米色的單色方形瓷磚，整體有著溫暖、寧靜與秩序感，圓弧形的櫃檯、深銅色水槽，彷彿踏入熟悉的浴室澡堂，放下一切疲憊，重新療癒身心靈。
Aesop此次採用的單色方形瓷磚，有著極輕量化的特性，來自桃園市，在運輸、工程設計減少浪費，視覺上一看就如同台灣傳統家庭中的浴室，而深銅色的水槽，表面塗層有著隨興畫作的抹按手法，與店中45,000多片的瓷磚，產生對比與對話，可以在此體驗Aesop的手部清潔用品，空間中有著不少彎凹的瓷質磚瓦，皆以手工測量裁切，窗邊搭配了綠色植物，還設計有弧形長椅區，也能在此閱讀新購買的好書。
該店舖也有設置「藏香櫃」，可以將日常的衣物，注入喜愛的Aesop香氛，讓美好的香氣充斥著周遭生活中。
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