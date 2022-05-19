快訊

花蓮玉里療養院爆群聚 王必勝：300多人感染、1人重症

疫情海嘯將襲擊中南部 能從北部痛苦中學到教訓？

政治因素下的南加槍擊案：為什麼是台灣長老基督教會？

取材台灣傳統澡堂 Aesop信義誠品新店暖色寧靜感登場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop誠品信義店新登場，靈感來源為台灣傳統澡堂。圖／Aesop提供
Aesop誠品信義店新登場，靈感來源為台灣傳統澡堂。圖／Aesop提供

每回新店開幕，總會對當地傳統致敬的Aesop，在誠品信義店中，Aesop的新店再度登場，靈感來自台灣傳統澡堂與居家浴室，大量使用暖色調裸米色的單色方形瓷磚，整體有著溫暖、寧靜與秩序感，圓弧形的櫃檯、深銅色水槽，彷彿踏入熟悉的浴室澡堂，放下一切疲憊，重新療癒身心靈。

Aesop此次採用的單色方形瓷磚，有著極輕量化的特性，來自桃園市，在運輸、工程設計減少浪費，視覺上一看就如同台灣傳統家庭中的浴室，而深銅色的水槽，表面塗層有著隨興畫作的抹按手法，與店中45,000多片的瓷磚，產生對比與對話，可以在此體驗Aesop的手部清潔用品，空間中有著不少彎凹的瓷質磚瓦，皆以手工測量裁切，窗邊搭配了綠色植物，還設計有弧形長椅區，也能在此閱讀新購買的好書。

該店舖也有設置「藏香櫃」，可以將日常的衣物，注入喜愛的Aesop香氛，讓美好的香氣充斥著周遭生活中。

Aesop誠品信義店中，暖色調帶來溫暖感。圖／Aesop提供
Aesop誠品信義店中，暖色調帶來溫暖感。圖／Aesop提供
Aesop誠品信義店中，設置有弧形長椅區。圖／Aesop提供
Aesop誠品信義店中，設置有弧形長椅區。圖／Aesop提供
Aesop誠品信義店新登場，靈感來源為台灣傳統澡堂。圖／Aesop提供
Aesop誠品信義店新登場，靈感來源為台灣傳統澡堂。圖／Aesop提供
Aesop誠品信義店中，有45,000多片的石英瓷磚。圖／Aesop提供
Aesop誠品信義店中，有45,000多片的石英瓷磚。圖／Aesop提供

延伸閱讀

新店男子拒捕逃逸 警騎機車狂追40公里逮獲送辦

大學生打工第一天外送就遇劫 遭小貨車輾亡畫面曝光

男大生送便當給醫護 疑天雨路滑自摔遭貨車輾壓不治

天雨路滑大學生新店耕莘醫院前自摔 慘遭後方貨車輾壓

相關新聞

配合民法修正！18到20歲同婚 不用再經法定代理人同意

立法院2020年三讀通過「民法」部分條文修正草案，將規定成年年齡下修至18歲，行政院會今天通過法務部「司法院釋字第七四八...

愛穿名牌上班 研究：自私者的符號

社會經濟地位構成一個人的身分，這種外衣可透過塑造，讓自己看起來更有能力、更成功，因為看起來高人一等，所以人們對追求富裕的假象樂此不疲。但表現富裕在職場不見得有利，發表於《人格與社會心理學》期刊研究發現，如果要找團隊成員，人們不喜歡炫耀社會地位的人，認為那些人更關心自己的利益。

疫情下民眾心態你中了幾個？ 教授籲別當「社會巨嬰」

台灣確診昨突破8萬人，中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，如他說如果上周沒達到6萬5000的案例，下周（也就是本...

新北推5條遊程路線 搭乘捷運遊古蹟

受疫情影響，國人仍無法出國旅遊。新北市觀光旅遊局精選5條捷運遊程，搭乘舒適便利的捷運就能抵達城市裡的小秘境，走向古蹟，來...

取材台灣傳統澡堂 Aesop信義誠品新店暖色寧靜感登場

每回新店開幕，總會對當地傳統致敬的Aesop，在誠品信義店中，Aesop的新店再度登場，靈感來自台灣傳統澡堂與居家浴室，...

音樂家陳瑞斌月底推線上演奏 跨世代共譜維也納之聲

旅歐音樂家陳瑞斌( Rueibin Chen )五月底將推出線上演奏節目，線上播放他與兩位同在奧地利學習音樂的王彥、張竣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。